Samospráva získa vyššiu dotáciu od štátu, ak výstavbu nájomných bytov zverí sociálnym podnikom

Rozvoj bývania

Nové opatrenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Mestá a obce, ktoré výstavbu nájomných bytov zveria sociálnym podnikom, dostanú od začiatku budúceho roka vyššiu dotáciu od štátu. Zavádza to novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roka.V tlačovej správe na to upozornil predseda Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) Branislav Ondruš. Miestna samospráva tak podľa neho môže podporiť lokálnu zamestnanosť a ešte ušetriť peniaze svojim daňovým poplatníkom.Hoci európske pravidlá štátnej pomoci nedovoľujú, aby boli sociálne podniky prijímateľmi dotácií na bytovú výstavbu rovnako ako obce a mestá, rezort dopravy a výstavby podľa Ondruša súhlasil s inou formou podpory sociálnych podnikov.Ministerstvo dopravy a výstavby podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania udeľuje miestnym samosprávam dotácie vo výške od 35 % do 75 % z obstarávacej ceny bytu. Zvyšok nákladov samosprávy pokrývajú zvýhodneným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania."V novele spomínaného zákona sa teraz zavádza možnosť zvýšenia štátnej dotácie o ďalších 5 %, ak zhotoviteľom nájomného bytu je registrovaný sociálny podnik," uviedol Ondruš.Obec alebo mesto, ktoré zákazku na výstavbu nájomných bytov zadá sociálnemu podniku, dostane od štátu viac peňazí a teda bude potrebovať nižšiu pôžičku, či menej vlastných zdrojov na dofinancovanie výstavby.Nové opatrenie podľa šéfa ASES zvýhodňuje všetkých zainteresovaných. Obce totiž podľa Ondruša získajú viac peňazí, sociálne podniky kvalitné zákazky a štát zamestnanosť ľudí, ktorým nikto iný udržateľnú prácu nedá. ASES teraz osloví všetky slovenské samosprávy, aby sa nové zvýhodnenie reálne uplatňovalo."Novinka v zákone môže okrem väčšej dostupnosti bývania prispieť k rastu zamestnanosti najviac ohrozených ľudí a priniesť vyššiu kvalitu života aj v najmenej rozvinutých regiónoch,“ dodal Ondruš.ASES je strešnou organizáciou subjektov sociálnej ekonomiky podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Predstavuje celoštátnu platformu združujúcu sociálne podniky, neziskové organizácie, finančné inštitúcie, akademické organizácie.