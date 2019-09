Samosprávy apelujú na neschválenie novely zákona o dani z príjmov

Na snímke uprostred predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter spolu s primátormi a zástupcami samospráv počas tlačovej konferencie, na ktorej apelujú na neschválenie novely zákona o dani z príjmov 12. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Novela zákona o dani z príjmov, ktorá rieši zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže poškodiť samosprávy. Opakovane na to upozornili zástupcovia Únie miest a Združenie samosprávnych krajov SK8 na štvrtkovej tlačovej konferencii pred Národnou radou SR. Zároveň apelovali na poslancov, aby túto novelu zákona neschválili.Zdôraznili, že návrh zákona nemá vyčíslené finančné dosahy, nikto o ňom nerokoval so zástupcami samospráv a poslanci podľa nich ani neumožnili k materiálu dopracovať odborné pripomienky cez štandardný legislatívny proces v medzirezortnom pripomienkovom konaní.podotkol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.Upozornil tiež na zvyšujúce sa nároky na samosprávy v oblasti financovania.skonštatoval Viskupič.Primátor Trenčína Richard Rybníček poznamenal, že aj zástupcovia samospráv zodpovedajú za krajinu rovnako ako poslanci parlamentu.vyhlásil. Zároveň vyzval poslancov na komunikáciu s nimi.Na poslancov v tomto smere apeluje aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tieto zmeny totiž podľa združenia môžu ublížiť mestám, obciam a ich obyvateľom.zdôraznil hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS-u Michal Kaliňák.Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala od budúceho roka zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Počíta s tým návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorý je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní.Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7-násobok od roku 2021. V súčasnom návrhu hovoria o zvýšení len od budúceho roka.