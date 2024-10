Samosprávy by mohli získať desiatky miliónov eur, Kamenický potvrdil prebiehajúce rokovania (video)

Financie ešte musia nájsť

Medzi ZMOS-om a Ministerstvom financií prebiehajú rokovania

1.10.2024 (SITA.sk) - O možnostiach dofinancovania samospráv momentálne prebiehajú rokovania aj so zástupcami klubov politických strán, kde sú zastúpení aj starostovia a primátori. Povedal pre Agentúru SITA minister financií SR Ladislav Kamenický "Momentálne konsolidujeme a tie možnosti nie sú veľké, ale chcem vyzdvihnúť rokovania s Jozefom Božikom , predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) ," uviedol minister. Minister financií zdôraznil, že rokovania s koaličnými partnermi na túto tému budú pokračovať."Naďalej sa budeme baviť a máme mať koaličnú radu, na ktorej budeme aj o tejto problematike hovoriť. Hovorím tu o pár desiatkach miliónov, ktoré budem hľadať, aj keď ich momentálne ešte nemám," dodal Kamenický.Minister tiež potvrdil, že prípadná pomoc pre samosprávy bude závisieť od rozhodnutia celej koalície "Na základe dohody koalície nás všetkých, teda aj Hlasu-SD SNS , budeme riešiť nejakú pomoc pre samosprávy v rámci možností rozpočtu," uviedol. Pritom odmietol, že by dofinancovanie samospráv bolo podmienené požiadavkami Hlasu-SD."Ja to neberiem ako podmienku Hlasu-SD, nakoľko je to záležitosť celej koalície," povedal Kamenický s tým, že konkrétne rozhodnutia a verejné vyhlásenia k tejto problematike budú nasledovať po zasadnutí koaličnej rady.Poslanec Národnej rady SR Ján Podmanický (SMER-SD) a zároveň starosta obce Stará Bystrica, pre Agentúru SITA v tiež potvrdil, že nie je potrebné podmieňovať nejakú podporu prijatia konsolidovaného balíčku, či bude alebo nebude dofinancovaná samospráva."Ja pokiaľ viem, prebiehajú štandardné rokovania medzi ZMOS-om a Ministerstvom financií SR . Viem, že sa už dlhšie pripravuje aj stretnutie s predsedom vlády SR Robertom Ficom . Ja ako už dlhoročný starosta môžem potvrdiť, že predseda vlády SR, vždy keď bol vo funkcii, tak robil opatrenia na podporu samosprávy. A vždy bol pripravený riešiť akékoľvek problémy, ktoré nastali. Preto predpokladám, že aj teraz sa pôjde v tomto duchu a budú prebiehať rokovania a bude sa hľadať spôsob, ako samosprávam pomôcť," povedal Podmanický.