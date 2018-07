Samosprávy chcú viac informácií o financovaní cezhraničnej spolupráce

Na archívnej snímke delegáti snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júla (TASR) – Takmer 50 percent samospráv má len čiastočné informácie o finančných mechanizmoch podporujúcich cezhraničnú spoluprácu. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zameraného na cezhraničný potenciál. TASR o tom informoval hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák, podľa ktorého by samosprávy privítali viac informácií.uviedol Kaliňák.Rovnaké percento podľa neho uviedlo, že informácie nevyhľadáva a 14,1 percenta sa nevedelo vyjadriť. V prípade programu cezhraničnej spolupráce Interreg (Slovenská republika - Česká republika, Slovakia - Austria, Poľsko - Slovensko, Slovenská republika – Maďarsko, Maďarsko – Slovensko - Rumunsko – Ukrajina) uviedlo 25,3 percenta samospráv, že program poznajú a zapojili sa doň.Program pozná, ale nezapojilo sa do jeho výziev 31,6 percenta samospráv a 43,2 percenta konštatovalo, že Interreg nepozná. Informáciami o grantoch EHP a Nórska, vyšehradských grantoch, programe Európa pre občanov a Erazmus+ disponujú samosprávy v rozpätí 14,7 až 21,8 percenta.skonštatoval hovorca ZMOS, pričom za dôležitú považuje prezentáciu príkladov dobrej praxe zo zrealizovaných cezhraničných projektov, ktoré môžu inšpirovať ďalšie samosprávy.Prieskum bol realizovaný od 11. júna do 6. júla na reprezentatívnej vzorke 382 samospráv z prihraničných okresov. Jeho výsledky budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.