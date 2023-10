Samosprávy dostanú viac peňazí z eurofondov, rozhodovať budú o vyše dvoch miliardách eur (video+foto)

Viac peňazí pre samosprávy

Konštruktívna spolupráca

Biele knihy

5.10.2023 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík zdôraznil potrebu pokračovať v posilňovaní kompetencií regiónov a samospráv. Budúca vláda by taktiež pre ne mala zabezpečiť aj adekvátne finančné krytie.Šéf rezortu to uviedol po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia krajov SK8 Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR informovalo, že z nových eurofondov mali regióny vôbec po prvý raz rozhodovať o sume vo výške 2,14 miliardy eur, rezort však pre samosprávy uvoľnil ďalších 213 miliónov eur.„Z pôvodných 16,9 percenta sme eurofondy pre regióny navýšili až na takmer 19 percent z celkovej alokácie Programu Slovensko. Zároveň sa snažíme presvedčiť aj ďalšie rezorty, aby časť svojej alokácie presunuli do kompetencie regiónov," uviedol Balík.Podľa informácií štátnej tajomníčky MIRRI SR Barbory Lukáčovej bolo pre rezort kľúčové zlepšiť partnerstvo so samosprávami, a to konkrétne navštevovať regióny, načúvať ich potrebám a pomáhať im s prioritizáciou.Trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič uviedol, že spolupráca so zástupcami úradníckej vlády v rezorte investícií a regionálneho rozvoja bola konštruktívna. Zároveň sa veľa vecí pohlo vpred správnym smerom.„Pre efektívne čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov je potrebné rozdeliť ich do regiónov, keďže práve tie vedia, kam ich nasmerovať z hľadiska rozvoja územia. Centralizmus žiadnej oblasti neprospieva," tvrdí Viskupič.Prioritou úradníckej vlády taktiež bolo dočerpanie starých eurofondov. Z pôvode odhadovanej sumy 800 miliónov eur, ktorej reálne hrozilo prepadnutie, sa napokon podarilo eurofondy okresať na 100 miliónov eur. MIRRI SR zároveň pripravil tzv. biele knihy, v ktorých navrhlo „desatoro pre zlepšenie využívania eurofondov" a taktiež cestovnú mapu pre prípravu komplexnej reformy verejnej správy so zameraním na pokračovanie decentralizácie.„Najdôležitejšie je mať nastavenú dlhodobú stratégiu na úrovni štátu a regiónov. Treba využívať integrované územné investície, mať nastavenú kvalitnú prípravu projektov, ale tiež znížiť náročnosť verejného obstarávania. Musíme vedieť, kam sa chceme uberať a podľa toho investovať nielen eurofondy, ale aj ďalšie financie do strategických oblastí," tvrdí Balík.