Samosprávy môžu žiadať o dofinancovanie europrojektov, dôvodom je nárast cien stavebných materiálov

3.8.2022 - Miestne a krajské samosprávy už môžu žiadať o dofinancovanie projektov z prostriedkov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programe (IROP). Malo by sa to týkať približne 625 projektov v objeme 585 mil. eur.Ako v stredu informovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), dôvodom navýšenia financií na eurofondové projekty je nárast cien stavebných materiálov, čo sťažuje zhotoviteľom pokračovať v stavbách za pôvodne zazmluvnené ceny.Viacerí dodávatelia preto podľa vicepremiérky odmietajú projekty dokončiť. Pripomenula, že dofinancovanie europrojektov umožnila nedávno schválená novela zákona o eurofondoch.„Chceme, aby sme každý projekt, ktorý reálne v tomto časovom období takýto problém má, mohli dofinancovať. Tak sú nastavené podmienky, metodika,“ uviedla Remišová. Županov, starostov a primátorov ubezpečila, že jej ministerstvo im podá pomocnú ruku. Podľa nej už to, že do zákona presadili možnosť dofinancovať projekty z eurofondov pre nepredvídateľnú situáciu je ďalším krokom k ich dokončeniu.„Zodpovednosť je aj na strane samospráv, aby včas, rýchlo podávali žiadosti o dofinancovanie,“ upozornila ministerka s tým, že európske peniaze z programového obdobia 2014 - 2020 treba dočerpať do konca budúceho roka. Samosprávy by podľa nej mali spraviť analýzu a reálne zhodnotiť, o koľko im ceny stúpli, a požiadať o dofinancovanie.„Pokiaľ ide o Integrovaný regionálny operačný program, ktorý spadá pod naše ministerstvo, mali sme stretnutia a konzultácie so samosprávami, so župami, aby zoznam preceňovaných položiek najlepšie zodpovedal realite na trhu a typu projektov, ktoré realizujú samosprávy,“ priblížila Remišová.Metodika ministerstva dopravy podľa nej zohľadňuje zhruba dvadsať stavebných komodít najmä pre veľké infraštruktúrne projekty.„V našom programe sme identifikovali ešte ďalších 90 položiek, ktorých sa nárast cien dotýka najviac. Ide napríklad o vnútorné omietky, zatepľovacie systémy, strešné materiály, elektroinštalácia, optické káble a podobne,“ poznamenala.Nárast cien v rámci projektov IROP sa podľa vicepremiérky týka hlavne stavebných prác na školách, škôlkach, cyklotrasách, či sociálnych služieb, centier integrovanej zdravotnej starosltivosti, verejnej zelene a rekonštrukcie vnútroblokov.