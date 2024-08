Jednorazovo vyplatené kompenzácie

27.8.2024 (SITA.sk) - Samosprávy nevedia, ako finančne zvládnu nadchádzajúcu jeseň a zimu, vládu prosia o pomoc. Na tlačovej konferencii Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) to vyhlásil predseda ZMOS Podľa jeho slov kumulatívny výpadok, čo sa týka rozpočtu samospráv miest a obcí, prestavuje za dva roky jednu miliardu eur. Minulý rok sa im podarilo vynegociovať si to kompenzáciami vo výške 50 miliónov v septembri a potom 60 miliónov eur v decembri.V máji obce a mestá a samosprávy mali jednorazovo vyplatené kompenzácie v rámci výnosu dane z príjmov právnických osôb , čo im podľa Božíka značne pomohlo: „V tom čase nám hrozilo, že v histórií prvýkrát mestá a obce budú mať zápornú hodnotu podielovej dane, teda, že štát namiesto posielania peňazí, nám ich vezme."Išlo o čiastku - 18 miliónov eur, z toho mali -12 miliónov eur obce a mestá, - 6 miliónov samosprávne kraje. Oproti prognóze Ministerstva financií SR na tento rok majú ZMOS výpadok 84 miliónov eur, ak nepočítajú 500 miliónov, ktoré stratili nariadeniami predošlej vlády.„V tomto prípade mestá a obce dostali menej o 84 miliónov eur za sedem mesiacov tohto roka. V tomto roku nie je priestor na to, aby samospráva otáľala. Ak sme minulý rok zamestnancom zvyšovali platy v januári a septembri, dnes im ich kontinuálne vyplácame celý kalendárny rok," vyhlásil Jozef Božik s tým, že ministerstvo financií im na tento problém povedalo, že nemá peniaze na pomoc.Predseda ZMOS priznal, že ich združenie nechce obviňovať súčasnú vládu z toho, čo narobila bývalá, ale žiadajú aspoň doplatenie tých 84 miliónov eur. Božik dodal, že ZMOS už ani nepočíta, že by im niekto dal tých stratených 500 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak obe združenia nevedia, ako samosprávy prežijú jeseň a zimu.„Niektorí starostovia zo svojich súkromných peňazí vyplácajú mzdy zamestnancom samosprávy, tak situácia na najbližšie štyri mesiace vyzerá byť vážna," doplnil Božik. Zároveň priznal, že momentálne sú v stave, ktorý začína pripomínať situáciu z januára a februára minulého roka.Predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska Jozef Viskupič uviedol, že potrebujú od vlády zabezpečiť predvídateľnejšie, spravodlivejšie, lepšie a stabilnejšie financovanie samosprávnych kompetencií.Poukázal na to, že mestá, obce a kraje sa v lete stretávajú pravidelne s tým istým problémom. Samosprávne kraje majú výpadok oproti prognóze približne 36 miliónov eur. Podľa predsedu SK8 sú aktuálne v situácii, že majú menej peňazí, ako mali v roku 2023.„V bratislavskom kraji sa ide o výpadok asi 4,2 milióna eur, trnavský kraj 3,8 milióna eur, trenčiansky rovnako 3,8 milióna eur, nitriansky 4,7 milióna eur, žilinský 4,6 milióna eur, banskobystrický takmer 5 miliónov eur, prešovský 5,2 milióna eur a košický kraj 4,7 milióna eur," predstavil výpadky financií Jozef Viskupič.Tento výpadok príjmov chcú kraje riešiť s vládou v partnerskom dialógu. Ak budú mať menej peňazí na mohutné kompetencie, ktoré zastrešujú v sociálnej, vzdelávacej či aj infraštrukturálnej oblasti, budú musieť podľa Viskupiča pristúpiť k redukcii služieb pre občanov, ktoré sú v ich kompetenciách.„Toto nie sú peniaze na financovanie chodu našich úradov, ale na služby, ktoré musíme ako kraj napĺňať, aby chodili autobusy, aby sme mali dobré cesty," vysvetli Jozef Viskupič. Zároveň dodal, že kraje nechcú prikročiť k zdražovaniu služieb, ktoré sú v ich kompetenciách.Žiadajú preto vládu o poskytnutie priestoru, aby sa mohli rozprávať o riešení tejto situácie. Zároveň je podľa jeho slov nevyhnutné, aby zo strany štátu prišlo okrem tejto reakcie, aj k zásadnej reforme financovania samospráv.