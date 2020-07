Samosprávy obstáli v ťažkej skúške v prípade pandémie, podľa Čaputovej sú však pred nimi ďalšie výzvy

Obávajú sa výpadku financií

Na ulici a bez rúška

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Samosprávy podľa prezidentky Zuzany Čaputovej v prípade pandémie veľmi dobre obstáli v ťažkej skúške, ktorá prekvapila úplne všetkých a veľmi rýchlo stihli na situáciu reagovať. Primátori, starostovia a dobrovoľníci neraz svojou aktivitou na miestnej úrovni kompenzovali centrálne rozhodnutia, ktoré sa k nim ani nestihli dostať.Aj vďaka prístupu samospráv Slovensko podľa prezidentky Čaputovej zvládlo pandemickú situáciu tak dobre. Povedala to po rokovaní s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom a primátorom Trnavy Petrom Bročkom počas svojej pracovnej návštevy Trnavského kraja.Predstavitelia samospráv sa teraz podľa prezidentky Čaputovej obávajú výpadku financií z podielových daní, o ktoré nechcú prísť. Prezidentka si od oboch predstaviteľov samospráv vypočula aj ich ambiciózne plány, ktoré sa týkajú budovania nových kapacít pre starostlivosť o seniorov.Ako sa vyjadrila po rokovaní, pomoc, ochranu a starostlivosť o túto skupinu ľudí považuje za mimoriadne dôležitú. Primátor Peter Bročka predstavil prezidentke Trnavu ako mesto, ktoré sa uchádza o titul Europského hlavného mesta kultúry 2026.Aj keď na Slovensku má o tento titul záujem viacero miest, je to podľa prezidentky Čaputovej veľmi užitočný projekt, ktorý mestá motivuje k budovaniu kultúrnej infraštruktúry.Zuzana Čaputová po prechádzke centrom Trnavy povedala, že je to veľmi príjemný pocit byť medzi ľuďmi a stretávať sa s nimi na uliciach bez rúšok.„Výkon prezidentského úradu je byť v službe ľuďom, stretávať sa s nimi a počúvať, čo si myslia,“ povedala. Napriek tomu pri všetkých rokovaniach v interiéri mali všetci prítomní rúška.Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila počas svojej návštevy Trnavského kraja aj Galériu Jána Koniarka v Trnave, aktívnych seniorov v Piešťanoch a podnikateľov v Trnave a Dolnej Krupej.