Samosprávy oceňujú dohodu o štátnom rozpočte, vo finálnych rokovaniach sa však podľa Viskupiča na ne zabudlo

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia združenia samosprávnych krajov SK 8 uvítali avizovanú politickú dohodu na podobe rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky. Ako ďalej uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič , schválenie štátneho rozpočtu považujú samosprávy za krok smerujúci k zvýšeniu ekonomickej, politickej i spoločenskej stability.Taktiež podľa Viskupiča oceňujú aj dohodu na prijatí výdavkových limitov, avšak upozorňujú na to, že vo finálnych rokovaniach sa zabudlo na samosprávy.„Schválením rozpočtu sa štát vyhne provizóriu, to je rozhodne dobrá správa aj preto, že od začiatku nového roka umožní poskytovanie kompenzácií nárastu cien domácnostiam a firmám. Zverejnené informácie však stále nehovoria o kompenzáciách pre samosprávy v dôsledku prijatia účelových zásahov vlády a Národnej rady SR do ich rozpočtov," tvrdí Jozef Viskupič.Predseda SK 8 Viskupič ďalej upozornil, že i z pohľadu samospráv ide o nedostatočne využitú príležitosť.„To je veľká škoda, pretože samosprávy môžu byť len takým silným partnerom, ako silné budú ony samé," dodal.Poskytovanie služieb vo verejnom záujme však podľa Viskupiča ostáva ohrozené, či už ide o zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy, stredoškolského vzdelávania, špeciálnej sociálnej starostlivosti alebo prezentáciu regionálnej kultúry.„Samosprávne kraje totiž čelia enormnému rastu cien tovarov, služieb, energií a úrokových sadzieb, ako aj negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú legislatívne zmeny, ako napr. valorizácia miezd či zvýšenie daňového bonusu na dieťa," vysvetlil Viskupič.Podľa neho mali kraje problémy pri zostavovaní vlastných rozpočtov práve preto, lebo výpadky v rozpočtoch žúp sú výrazne vyššie ako je očakávaný nárast ich daňových príjmov.„Trnavský samosprávny kraj vychádzal z predpokladu celkového negatívneho vplyvu na rozpočet vo výške 24 miliónov eur, pričom medziročný nárast jeho daňových príjmov je prognózovaný len na úrovni 4,8 miliónov eur," uviedol Viskupič.Zdôraznil, že na pokrytie 19 miliónového rozdielu musel trnavský kraj maximálne využiť úverové zdroje a taktiež zapojiť takmer všetky zdroje z peňažných fondov.„V záujme obyvateľov, ktorým poskytujeme verejné služby, budeme presadzovať dofinancovanie samospráv. Na ďalšiu kompenzáciu negatívnych zásahov do našich rozpočtov by mohli byť použité zdroje z nových daní z liehu, hazardu, ruskej ropy alebo za prepravu plynu," povedal predseda trnavského samosprávneho kraja.Vyššie územné celky (VÚC) by mali v budúcom roku hospodáriť s výdavkovým rozpočtom vo výške 1,6 miliardy eur, čo je až o vyše 215 miliónov viac ako schválené výdavky v tomto roku. Na bežné výdavky samosprávnych krajov je rozpočtová suma 1,73 miliardy eur, na kapitálové 182 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 56 miliónov eur.