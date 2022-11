Samosprávy sa vo verejných súťažiach zlepšujú, štát zaostáva. Argument, že musí nakupovať narýchlo podľa Petkovej neobstojí

Stagnácia až zhoršenie

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Samosprávy sa v nakupovaní zlepšujú, no štátne úrady v oblasti hospodárneho a prehľadného míňania peňazí zaostávajú. Vyplýva to z rebríčka verejného obstarávania Zindex , ktorý zostavuje Nadácia Zastavme korupciu na základe analýzy dát českými odborníkmi.Experti porovnávali obchody veľkých a malých inštitúcií pod vedením nominantov súčasnej vlády s rokom 2020, keď končila koalícia Smeru-SD Mostu-Híd. Hodnotili na základe množstva verejných súťaží, priamych zadaní, koncentrácie dodávateľov, počtu súťažných ponúk aj pochybení podľa Úradu pre verejné obstarávanie. Z porovnania vyplynula stagnácia, až zhoršenie. V prípade menších úradov sa priemerné hodnotenie zhoršilo o jeden percentuálny bod, v kategórii veľkých inštitúcií o 1,5 percentuálneho bodu.Najväčšie zlepšenie dosiahlo Slovenské národné múzeum – o 2,2 percentuálneho bodu. „Organizujú viac súťaží, majú menej priamych rokovacích konaní a dodatkov k zmluvám. V sledovanom období u nich Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý kontroluje tendre, nenašiel žiadne porušenie zákona,“ konštatoval analytik Nadácie Zastavme korupciu Martin Suchý. Vo všetkých ukazovateľoch zaznamenalo mierny pokrok aj Ministerstvo kultúry SR vedené nominantkou OĽaNO Natáliou Milanovou. Víťazom medzi veľkými úradmi je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR , ktorý dosahuje spoľahlivé a vyrovnané výsledky.„Má zrejme dôveru trhu, čo sa prejavuje nadpriemernou konkurenciou a širokým portfóliom dodávateľov,“ konštatoval Jiří Skuhrovec z českej neziskovky Econlab. Zákazky podľa neho vyhlasujú včas, dodávatelia majú dostatok priestoru na prípravu ponúk.Spomedzi malých nákupcov skončil najlepšie Ústav na výkon trestu odňatia slobody , ktorý je podľa Skuhrovca výnimočný tým, že nezrušil žiadne verejné obstarávanie, nevyužíva výnimky a historické zmluvy. V týchto ukazovateľoch sa pritom výrazne zlepšil v posledných rokoch.Riaditeľka Nadácie Zuzana Petková oceňuje, že počas súčasnej vlády nie je toľko korupčných káuz ako v minulosti.„Škoda len, že to neplatí všeobecne aj na dobrú prax pri všetkých verejných obstarávania. Čím hospodárnejšie a efektívnejšie totiž štát postupuje, tým viac peňazí môže ušetriť a nakúpiť kvalitnejšie služby a tovary,“ poukázala.V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa do súťaží hlási menej firiem a viac zmlúv sa uzatvára priamo a bez súťaže. Podľa Petkovej pritom neobstojí argument, že v období pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine musel štát nakupovať narýchlo a preto toľko nesúťaží. V rovnakom období sa totiž zlepšili mestá, ktoré sú v rovnakej situácii ako štát, a to v priemere o štyri percentuálne body.Keďže cieľom hodnotenia je zviditeľňovanie pozitívnej praxe a motivovanie k transparentnejším a hospodárnejším štátnym nákupom, nadácia sa rozhodla pre horšie hodnotenú polovicu štátnych úradov neuvádzať poradie ani výsledné skóre. Namiesto toho dáva odporúčania, ako svoje hodnotenie zlepšiť.