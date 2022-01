Samosprávy v okolí Trnavy investujú milióny eur do cyklistickej infraštruktúry

Chodník v Smoleniciach je pred dokončením

Spojenie Jaslovských Bohuníc s areálom elektrární

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Miliónové investície do zlepšenia cyklistickej infraštruktúry majú na rok 2022 pripravené samosprávy v okolí Trnavy. Cyklisti by sa už v tomto roku mali dostať cez Váh novým cyklomostom medzi Madunicami a Koplotovcami, obce Špačince a Bohdanovce nad Trnavou má spojiť cyklotrasa, v Cíferi by chceli dokončiť cyklotrasu zo železničnej stanice do miestnej časti Pác.Pred dokončením je združený chodník pre chodcov a cyklistov v Smoleniciach. V ďalšom zlepšovaní podmienok cyklistom chce pokračovať aj Trnava a cykloprojekty chystajú aj ďalšie obce.Obec Madunice už má podpísanú zmluvu so zhotoviteľom cyklotrasy a cyklomosta ponad Váh za 3,1 milióna eur, ak nenastanú nečakané komplikácie, prví cyklisti by mali po ňom prejsť ešte v lete tohto roku. Združenie obci mestskej oblasti Trnava je pred vyhlásením verejného obstarávania na cyklistické spojenie susedných obcí Špačince – Bohdanovce nad Trnavou, na ktorú získalo 1,3 milióna eur z eurofondov. Pôvodne bola súčasťou projektu aj Trnava, pre problémy s vysporiadaním pozemkov je projekt rozdelený, krajské mesto sa podľa primátora Petra Bročku napojí o niečo neskôr.V Trnave plánujú v tomto roku vybudovať dvojkilometrový cyklochodník na Bottovej a Moyzesovej ulici. Zhotoviteľa plánuje radnica podľa primátora Bročku súťažiť „v najbližších týždňoch“. Samospráva chce tento projekt za 1,4 milióna eur financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov.Starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová už avizovala cyklistické spojenie obce s areálom jadrových elektrární. Má ísť o spoločný projekt obce, Trnavského samosprávneho kraja a Slovenských elektrární. Kraj spojí Piešťany s cyklomagistrálou v Trenčianskom kraji, zároveň pripravuje ďalšie úseky cyklistickej infraštruktúry popri Váhu.