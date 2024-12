Samosprávy v roku 2024 čelili problémom, spôsobil ich historický výpadok príjmov z podielových daní

Rozpočty čiastočne zastabilizovali

Predpokladajú deficit 400 miliónov eur

31.12.2024 (SITA.sk) - V roku 2024 slovenské samosprávy čelili problémom, ktoré spôsobil historický výpadok príjmov z podielových daní. Chýbajúcich 500 miliónov eur, o ktoré boli ukrátené mestá a obce v dôsledku negatívnych opatrení vlády v uplynulých rokoch, predstavovali pre samosprávy vážny problém. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiadalo od vlády tieto peniaze dofinancovať, aby samosprávy dokázali aj naďalej plniť svoje základné funkcie.„V máji 2024 došlo dokonca k deficitu 25 miliónov eur, čo znamenalo ohrozenie schopnosti miest a obcí zabezpečiť školstvo, sociálne služby, verejnú dopravu či údržbu infraštruktúry,“ upozornil predseda ZMOS Jozef Božik v bilancii roka 2024.Na zmiernenie tejto situácie ZMOS presadil jednorazový presun alikvótnej časti dvoch tretín roka z čiastky 236 miliónov eur z dane z príjmov právnických osôb, ktorý bol dohodnutý zmenou zákona na roky 2023 a 2024, čo pomohlo čiastočne stabilizovať rozpočty v kritickom období.Napriek týmto opatreniam zostávali výpadky významným problémom. Za roky 2023 a 2024 dosiahli výpadky podielových daní 1,1 miliardy eur. ZMOS následne žiadal o dofinancovanie vo výške 50 miliónov eur, čo bola suma očakávaná z podielových daní do konca roka, no nenaplnila sa v dôsledku nenaplnených prognóz na rok 2024.„Rovnako sme upriamili pozornosť na ďalšie doposiaľ nevyčíslené dopady, ako daňový bonus na dieťa, náhrada rodičovského dôchodku asignáciou daní a zvýšenie sadzby DPH,“ podotýka Božik.Pre rok 2025 predpokladá ZMOS deficit príjmov samospráv vo výške 400 miliónov eur. Tento výpadok je výsledkom opatrení, ako je presun časti podielových daní do štátneho rozpočtu, pokračovanie zníženého daňového bonusu s posilnením jeho uplatnenia u nižšie príjmových skupín a ďalšie zmeny v rámci konsolidácie verejných financií.„Naďalej budeme presadzovať dofinancovanie deficitu podielových daní a zavedenie systémových opatrení na stabilizáciu rozpočtov, ktoré zabezpečia dlhodobú finančnú udržateľnosť samospráv,“ zdôrazňuje Božik.Kľúčovou témou na rok 2025 je aj reforma financovania sociálnych služieb a základných škôl, ako aj nastavenie spravodlivého modelu financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných zriaďovateľov materských a základných škôl.Cieľom je vytvoriť finančný systém, ktorý bude reflektovať reálne potreby samospráv a zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov týchto služieb.