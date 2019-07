Samovražedná atentátnička zabila pred nemocnicou deväť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 21. júla (TASR) - Deväť ľudí zahynulo a ďalších 30 utrpelo zranenia v nedeľu pri dvojici útokov v severnom Pakistane. Samovražedná útočníčka odpálila nálož pred nemocnicou, keď do nej privážali zranených z predošlej streľby namierenej na policajtov, informovala agentúra AP. K útoku sa prihlásil pakistanský Taliban.Polícia v meste Déra Ismáíl Chán uviedla, že ozbrojenci na motocykli spustili streľbu na policajtov v obytnej oblasti a zabili dvoch z nich. Atentátnička sa následne vyhodila do vzduchu pri vstupe do miestnej nemocnice, kde zabila ďalších štyroch policajtov a troch civilistov, ktorí prišli navštíviť príbuzných.Ďalších osem policajtov je medzi zranenými, z ktorých mnohí sú v kritickom stave.Miestny forenzný expert informoval, že samovražedná útočníčka odpálila bombu pozostávajúcu zo siedmich kilogramov výbušnín, klincov a guľôčkových ložísk.Výbuch poškodil priestory nemocničnej pohotovosti, ktorú museli uzavrieť, uviedol predstaviteľ nemocnice, podľa ktorého zranených previezli na vojenskú kliniku.Skupina Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), známa ako pakistanský Taliban, sa prihlásila k zodpovednosti, nepriznala však, že bombu odpálila žena.Pakistanská armáda uskutočnila v uplynulých rokoch viacero väčších operácií proti tejto skupine i ďalším militantom v oblastiach pri hranici s Afganistanom. Násilie tam síce pokleslo, militanti však stále občasne podnikajú útoky, zacielené najmä na bezpečnostné sily a náboženské menšiny.