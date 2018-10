Samovražedný útok v Kábule si vyžiadal najmenej 15 obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 20. októbra (TASR) - Najmenej 15 obetí si vyžiadal v sobotu samovražedný teroristický útok pri jednej z volebných miestností na severe Kábulu. Informovali o tom svetové tlačové agentúry s odvolaním sa na hovorcu tamojšieho ministerstva vnútra.Podľa rovnakého zdroja je medzi zosnulými najmenej osem príslušníkov afganskej polície.Desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia.K zodpovednosti za túto akciu sa zatiaľ nikto neprihlásil.Parlamentné voľby v Afganistane, ktoré sa v sobotu začali s trojročným oneskorením a v ktorých občania môžu na základe rozhodnutia ústrednej volebnej komisie hlasovať v predlženom čase, v niektorých lokalitách do soboty 20.00 h miestneho času, v iných až do nedele, už doteraz sprevádzali násilie a organizačný chaos.Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Podľa rovnakého zdroja zomrelo pri útokoch členov hnutia Taliban, ktoré vyzývalo k bojkotu volieb, v sobotu v krajine najmenej 11 ľudí, iné zdroje uvádzali až 15 obetí násilia. Desiatky ďalších občanov utrpeli zranenia.Informácie o útokoch a ich obetiach neprišli iba z Kábulu, ale aj viacerých afganských provincií.Ministerstvo vnútra v Kábule informovalo, že zvýšilo počet príslušníkov bezpečnostných zložiek dohliadajúcich na voľby z 54.000 na 70.000.Priebeh sobotňajších volieb poznamenali aj technické problémy, respektíve neskorý príchod personálu do volebných miestností v nejednej lokalite.