Samozvýšenie platov ministrov je cynické, hnutie Slovensko navrhuje vrátiť ich paušálne náhrady na pôvodné sumy

Neprijateľný konsolidačný balíček

Pevná suma paušálnych náhrad

17.10.2024 (SITA.sk) - Samozvýšenie platov ministrov je cynické, poslanci hnutia Slovensko preto navrhujú nastavenie ich paušálnych náhrad na pôvodné sumy.Vyplynulo to z návrhu novelizácie zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR, ktorý do parlamentu predložili poslanci hnutia Slovensko Igor Matovič Za ľudí ).Poslanci v predloženom materiáli vysvetlili, že zákon reaguje na neprijateľný konsolidačný balíček, ktorým vláda každého človeka na Slovensku oberie v priemere o 500 eur za každý nasledujúci rok.Vláda by podľa predkladateľov mala šetriť v prvom rade na sebe a ísť tak verejnosti príkladom.„O to arogantnejšie a cynickejšie vyznieva ponechanie amorálneho dvojnásobného samozvýšenia platov z februára tohto roka, ktoré malo byť aj podľa textu samotného uznesenia vlády len dočasným riešením odmeňovania členov vlády,“ pripomenuli poslanci s tým, že navrhujú preto opätovné nastavenie ich paušálnych náhrad na sumy platné pred 6. februárom 2024.„Vtedy si členovia vlády arogantne a ľstivo zvýšili paušálne náhrady spôsobom, ktorý evidentne obchádza ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého sa v dôsledku vysokého štátneho dlhu majú platy členov vlády zmraziť,“ zdôraznili predkladatelia.Hnutie súčasne pripomenulo, že vláda si schválila zvýšenie platov, na základe ktorého od apríla 2025 platy ministrov v porovnaní s tohtoročným januárom vzrastú o 3 772 eur a plat premiéra o 5 694 eur mesačne.Opozičnými poslancami predložený zákon súčasne mení systém tak, aby si premiér a ministri nemohli sami rozhodovať o svojich platoch, pričom ich výšku určuje zákon tak ako iným ústavným činiteľom.Predkladatelia teda navrhujú, aby paušálne náhrady členov vlády boli vyjadrené pevnou sumou priamo v zákone, a to tak, že členovi vlády budú prináležať paušálne náhrady v sume 971 eur, podpredsedovi vlády 1 081 eur a predsedovi vlády 1 191 eur.