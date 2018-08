Šampionát v Berlíne skončil: Emotívna kráľovná strhla k veľkým výkonom

Nemka Gesa-Felicitas Krauseová je v náručí maskota Berlina po obhajobe zlatej medaily v ženskom stípli na ME v atletike v Berlíne 12. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke Matej Tóth, strieborný medailista v chôdzi mužov na 50 km, pózuje po príchode do Bratislavy z atletických majstrovstiev Európy v Berlíne v stredu 8. augusta 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Majstri Európy v Berlíne



muži



100 m: Zharnel Hughes (V. Brit.) 9,95 - CR



200 m: Ramil Gulijev (Tur.) 19,76 - CR



400 m: Matthew Hudson-Smith (V. Brit.) 44,78



800 m: Adam Kszczot (Poľ.) 1:44,59



1500 m: Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:38,10



5000 m: Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 13:17,06 - EJR



10.000 m: Morhad Amdouni (Fr.) 28:11,22



maratón: Koen Naert (Bel.) 2:09:51 - CR



4x100 m : Veľká Británia 37,80



4x400 m: Belgicko 2:59,47 - NEV



110 m prek.: Pascal Martinot-Lagarde (Fr.) 13,17



400 m prek.: Karsten Warholm (Nór.) 47,64 - ER23



3000 m prek.: Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Fr.) 8:31,66



diaľka: Miltiádis Tentóglou (Gr.) 825



trojskok: Nelson Évora (Por.) 17,10



výška: Mateusz Przybylko (Nem.) 235



žrď: Armand Duplantis (Švéd.) 605 - JSR



guľa: Michal Haratyk (Poľ.) 21,72



disk: Andrius Gudžius (Lit.) 68,46



kladivo: Wojciech Nowicki (Poľ.) 80,12



oštep: Thomas Röhler (Nem.) 89,47



desaťboj: Arthur Abele (Nem.) 8431



20 km chôdza: Alvaro Martin (Špan.) 1:20:42



50 km chôdza: Marjan Zakalnyckyj (Ukr.) 3:46:32







ženy



100 m: Dina Asher-Smithová (V. Brit.) 10,85 - =NSV



200 m: Dina Asher-Smithová (V. Brit.) 21,89 - NSV



400 m: Justyna Swiety-Erseticová (Poľ.) 50,41 - NEV



800 m: Natalija Pryščepová (Ukr.) 2:00,38



1500 m: Laura Muirová (V. Brit.) 4:02,32



5000 m: Sifan Hassanová (Hol.) 14:46,12 - CR



10.000 m: Lonah Chemtai Salpeterová (Izr.) 31:43,29



maratón: Volha Mazuronaková (Biel.) 2:26:22



4x100 m: Veľká Británia 41,88 - NSV



4x400 m: Poľsko 3:26,59



100 m prek.: Elvira Hermanová (Biel.) 12,67



400 m prek.: Léa Sprungerová (Švajč.) 54,33 - NEV



3000 m prek.: Gesa-Felicitas Krauseová (Nem.) 9:19,80



diaľka: Malaika Mihambová (Nem.) 675



trojskok: Paraskeví Papahrístouová (Gr.) 14,60



výška: Marija Lasickienéová (ANA) 200



žrď: Ekateríni Stefanídiová (Gr.) 485 - CR



guľa: Paulina Gubová (Poľ.) 19,33



disk: Sandra Perkovičová (Chorv.) 67,62



kladivo: Anita Wlodarczyková (Poľ.) 78,94 - CR



oštep: Christin Hussongová (Nem.) 67,90 - CR



sedemboj: Nafissatou Thiamová (Bel.) 6816 - NSV



20 km chôdza: Mária Pérezová (Špan.) 1:26:36 - CR



50 km chôdza: Inés Henriquesová (Por.) 4:09:21 - CR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. augusta (TASR) - Spomienky na 24. majstrovstvá Európy v atletike budú doznievať ešte dlhý čas a ak príde na slová prezidenta EA, tak nikdy neutíchnu. Svein Arne Hansen neváhal použiť pri hodnotení šampionátu v Berlíne ten najvýstižnejší superlatív:Spomínajú sa fantastické emócie a odkaz svetu, že lepší spôsob šíriť ideu spoločnej Európy ťažko možno nájsť. Šéf organizačného výboru Clemens Prokop uviedol, že keď pred piatimi rokmi žiadali o pridelenie ME do Berlína, tak šírili na starom kontinente myšlienku inovatívneho šampionátu.Naživo zažil Berlín 1573 atlétov z 51 krajín. Celkove na štadióne i vonku na okruhoch odsledovalo boje zhruba 360-tisíc divákov, vrchol predstavovala sobota so 60.500 divákmi v kotli Olympijského štadióna. V magickom večere sa spojilo všetko, čo robí atletiku kráľovnou, dynamický program, dramatické súboje a veľké emócie samotných športovcov.Chodecký tréner Matej Spišiak prostredníctvom svojho zverenca Mateja Tótha vystihol to podstatné, čo atletika v sebe ukrýva.Ako posledný z trénerov, ktorý si odsledoval svojho zverenca, bol v slovenskej 21-člennej výprave Radoslav Dubovský pri trojskokanovi Tomášovi Veszelkovi. Aj v jeho slovách sa prejavil kúsok prítomnosti i budúcnosti slovenskej atletiky.Slovenskú atletiku naozaj treba doladiť. Aj keď za pochodu sa dosť zložito omladzuje a menia generácie, výsledkovo opäť dala o sebe vedieť. V Berlíne naplnila cieľ, striebro Mateja Tótha na 50 km chôdze a ďalšie tri umiestenia v najlepšej osmičke sa postarali o to, že si so cťou šampionát užila a že ho so cťou aj prežila. Uznanie si zaslúžila Mária Katerinka Czaková na 50 km chôdze so šiestym miestom, dve ôsme pridala štvrtkárska štafeta nabitá mladosťou i trojskokan Tomáš Veszelka. Niekomu to stačí, niekomu sa máli, skromnosť by však mala byť namieste.Šéftréner slovenskej atletiky Martin Pupiš vyzdvihol viacero momentov.O vrcholy šampionátu sa postarali žrdkári so šesťmetrovými skokmi 18-ročného Švéda Armanda Duplantisa s juniorským svetovým rekordom 605 a o tri roky staršieho Rusa s vizitkou neutrálneho atléta Timura Morgunova so 600. Priam zázračne zapôsobili dve zlaté 17-ročného Nóra Jakoba Ingebrigtsena na 1500 a 5000 m. Skvelí diváci, celá réžia šampionátu, úspešnosť britskej kráľovny šprintu Diny Asher-Smithovej s tromi zlatými, disk Chorvátky Sandy Perkovičovej s piatym zlatom na ME v nepretržitom rade, svetové výkony roka, množstvo veľkých či menších drám a zo slovenského pohľadu heroický výkon Mateja Tótha vyšperkovali celú mozaiku. Čo bude v roku 2020 na ME v Paríži s termínom po OH v Tokiu ťažko predpovedať, no prekonať šampionát v Berlíne, alebo sa k nemu aspoň priblížiť bude nesmierne zložité.