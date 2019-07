Samsung Electronics očakáva za 2. kvartál prepad prevádzkového zisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 5. júla (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics očakáva za 2. kvartál pokles prevádzkového zisku o viac než 56 %. S poklesom počíta aj v prípade tržieb, a to o vyše 4 %. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia na trhu s čipmi. Ponuka rastie, zatiaľ čo dopyt klesá a s ním aj ceny.Spoločnosť v piatok oznámila, že za 2. štvrťrok počíta s prevádzkovým ziskom na úrovni približne 6,50 bilióna juhokórejských wonov (4,93 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka dosiahla firma prevádzkový zisk na úrovni 14,87 bilióna wonov.V medzikvartálnom porovnaní by však výsledok za 2. štvrťrok mal byť o niečo lepší. V 1. štvrťroku vykázala spoločnosť prevádzkový zisk na úrovni 6,23 bilióna wonov.Čo sa týka tržieb, firma očakáva, že za obdobie od apríla do konca júna dosiahne tržby na úrovni približne 56 biliónov wonov. Ak sa očakávania potvrdia, oproti 2. štvrťroku minulého roka to bude znamenať pokles zhruba o 4,2 %. V 2. štvrťroku 2018 dosiahli tržby Samsung Electronics 58,48 bilióna wonov.V medzikvartálnom porovnaní by však mal byť výsledok pri tržbách, podobne ako v prípade prevádzkového zisku, opäť lepší. V 1. štvrťroku dosiahla firma tržby na úrovni len 52,39 bilióna wonov.Vyhliadky čistého zisku firma nezverejnila, ani očakávané výsledky jednotlivých divízií. Oficiálne výsledky za 2. štvrťrok oznámi Samsung Electronics koncom júla.