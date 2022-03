Samsung k novým televízorom Neo QLED pribalí ohybný telefón alebo smart hodinky len za 1 euro

Ešte viac detailov

Zvuk ako v kine

Funkcie aj pre hráčov

18.3.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Samsung uvádza na slovenský trh špičkovú sériu televízorov Neo QLED . Vybrať sa dá z množstva modelov s uhlopriečkami od 43 do 85 palcov (109 až 216 cm) v rozlíšeniach 4K alebo 8K. Ceny týchto noviniek začínajú od 1 549 €.Televízory z novej série sa teraz oplatí objednať v predstihu. K predobjednávkam totiž Samsung ponúka hodnotné bonusy len za 1 €. K 8K modelom pribalí ohybný smartfón Galaxy Z Flip3 v hodnote 1 049 €, k televízorom s rozlíšením 4K zas smart hodinky Galaxy Watch4 Classic 46mm, ktoré inak stoja 469 €. Obe tieto zariadenia tak získate so zľavou aj viac než 30 percent.Akciu môžete využiť od 14. marca do 3. apríla 2022 alebo do vypredania zásob v e-shope samsung.sk , v značkových predajniach Samsung a u vybraných predajcov elektroniky.Vlajkovou loďou celej série je model QN900B s najvyšším rozlíšením a prvotriednymi parametrami. Celá séria však prináša množstvo nových či vylepšených funkcií.Ešte viac detailov v jasoch i tieňoch zabezpečujú svetelné diódy, ktoré dopĺňa technológia HDR Mapping. Vďaka funkcii Shape Adaptive Light sa podsvietenie prispôsobí tvaru zobrazovaného objektu, čo umožňuje vychutnať si každý detail scén.Nové televízory Samsung Neo QLED prinášajú divákom výborný priestorový zvuk bez akýchkoľvek kompromisov. Všetky sú vybavené reproduktormi s ozvučením do viacerých smerov.Aj doma si môžete užiť zvuk ako v kinosále. Novinky totiž podporujú technológiu Dolby Atmos. S technológiou Object Tracking Sound sa navyše zvuk pohybuje spolu s objektom na obrazovke.Inteligentné funkcie televízorov umožnia prispôsobiť si zariadenie vlastným potrebám. Vďaka vylepšenému používateľskému rozhraniu sa obsah prezerá ľahšie. Neustále sa rozrastá aj ponuka kanálov Samsung TV Plus. Už samozrejmosťou je prepojenie televízora s inými zariadeniami (napríklad práčkami či smartfónmi od Samsungu) pomocou technológie Smart Hub, či už to bude smartfón, alebo spotrebiče vašej smart domácnosti.Hráčov poteší špeciálne používateľské rozhranie Samsung Gaming Hub, ktoré bude k dispozícii od leta 2022. Prinesie jednoduchšie ovládanie, bleskurýchlu odozvu obrazovky, rozlíšenie 4K s obnovovacou frekvenciou až 144 Hz a porty HDMI v štandarde 2.1.Televízor Samsung Neo QLED sa skrátka stane centrom vašej domácej zábavy. Využite výhodnú akciu a predobjednajte si novinky s hodnotnými bonusmi Informačný servis