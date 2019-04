Samsung odložil začiatok predaja skladacieho telefónu Galaxy Fold

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul/San Francisco 23. apríla (TASR) - Samsung odložil začiatok predaja očakávaného skladacieho telefónu. Dôvodom boli správy o problémoch s ohybným displejom od ľudí, ktorí dostali smartfón na testovanie.Juhokórejský koncern pôvodne plánoval, že na trh v USA uvedie telefón Galaxy Fold s cenovkou 1980 USD (1760 eur) v piatok (26. 4.). O týždeň neskôr sa mal dostať do Európy. Samsung uskutoční namiesto toho ďalšie testy a nový dátum spustenia predaja oznámi v "najbližších týždňoch". Odloženie predaja poškodí reputáciu značky v krátkodobom horizonte, očakáva sa však, že koncern problémy vyrieši a nový smartfón bude mať úspech.Odloženie začiatku predaja je problémom nielen pre juhokórejský koncern, ale aj pre celý trh so smartfónmi, ktorý dúfal, že ohybný telefón naštartuje modernizáciu v odvetví. Síce sa nepočítalo s tým, že sa Galaxy Fold s cenovkou takmer 2000 USD stane predajným hitom, ale mnohí experti očakávali, že spustí novú vlnu inovácií, čo by oživilo ochladzujúci sa trh smartfónov.Niektorí experti, ktorí dostali Galaxy Fold na testovanie, hlásili problémy so skladacími displejmi. Preto Samsung v pondelok (22. 4.) oznámil, že telefón potrebuje ďalšie zlepšenie, kým sa dostane k zákazníkom. Koncern dodal, že nový dátum uvedenia na trh oznámi "v najbližších týždňoch".Akcie Samsungu sa v utorok popoludní nachádzali v mínuse o 0,33 %.Ak by sa začiatok predaja nového telefónu odkladal príliš dlho, bol by to pre akcionárov dôvod na znepokojenie, uviedol šéf poradenskej firmy Kiwoom Securities Daniel Yoo. Vlajkový smartfón Samsungu Galaxy S10 je podľa neho považovaný za veľmi dobrý, ale uvedenie na trh skladacieho telefónu rozhodne o tom, či najväčší svetový výrobca smartfónov zostane lídrom v odvetví a naďalej bude hrať dôležitú úlohu pri jeho technologickom pokroku.povedal Yoo.Zložený Galaxy Fold je približne veľký ako priemerný smartfón, po roztvorení má veľkosť malého tabletu. Niekoľkí novinári, ktorí dostali telefón na testovanie, hlásili, že displej sa pokazil či rozbil. Dvaja omylom odstránili fóliu, ktorá sa nemala dávať dolu, a hlásili následné poškodenie displeja.Samsung uviedol, že sa bude snažiť nájsť spôsoby ako lepšie ochrániť displeje a dodal, že vonkajšia ochranná fólia sa nesmie odstraňovať. Koncern tvrdí, že telefón by mal vydržať 200.000 roztvorení počas svojej životnosti.(1 EUR = 1,1250 USD)