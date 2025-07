Samsung prináša na Slovensko inteligentné zariadenia, ktoré sa prispôsobia vášmu dňu

Viac ako telefón

AI skladačka do vrecka

Zdravie pod kontrolou

Výhodné predobjednávky a benefity pre zákazníkov



Väčšie úložisko za cenu menšieho modelu (po zadaní promo kódu UPGRADE)



Zľavu 100 eur na hodinky (po zadaní promo kódu W100)



30 % zľavu na hodinky pri kúpe s telefónom



Exkluzívnu farbu Mint len na samsung.sk



Zľavu 120 eur pri nákupe cez službu Klarna



Galaxy SmartTag2 len za 1 euro pri predobjednávke do 14. júla (iba s unikátnym kódom po predchádzajúcej registrácii)



Bonus v podobe slúchadiel Galaxy Buds3 za recenziu jednej zo skladačiek alebo látkový remienok za recenziu Watch8 alebo Watch8 Classic (viac informácií na novysamsung.sk)



10.7.2025 (SITA.sk) - Modely Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip FE a hodinky Galaxy Watch8 kombinujú moderný dizajn s najnovšou umelou inteligenciou Galaxy AI. Zariadenia sú dostupné v predobjednávke od 9. júla, s uvedením na trh 25. júla 2025.Spoločnosť tak reaguje na rastúci dopyt po technológiách, ktoré sú intuitívne, personalizované a pritom bezpečné. Vďaka používateľskému rozhraniu One UI 8 a optimalizácii pre skladačky vstupuje do novej éry mobilného zážitku. Galaxy Z Fold7 je najpokročilejšia ultra skladačka, akú Samsung doteraz predstavil. Kombinuje ultratenký dizajn s výkonom, ktorý zvládne aj tie najnáročnejšie pracovné či kreatívne úlohy. Po rozložení sa otvorí 8-palcový displej s technológiou Dynamic AMOLED 2X, ideálny na multitasking, úpravu dokumentov, sledovanie filmov či používanie dvoch aplikácií súčasne.Predný displej s uhlopriečkou 6,5 palca je širší než pri predchodcoch a nový pomer strán 21:9 zaručuje lepšiu použiteľnosť v zloženom stave. Obraz je jasný aj na priamom slnku, vďaka Vision Boosteru a maximálnemu jasu 2600 nitov.Telefón disponuje fotoaparátom s rozlíšením 200 Mpx, čo je premiéra v sérii Galaxy Z. Nový ProVisual Engine analyzuje scénu a optimalizuje detaily, kontrast aj farby. Asistent fotografií ponúka generatívne úpravy, zmenu uhla pohľadu, mazanie rušivých objektov či návrhy na zlepšenie záberu. Videozáznamy sú jasné a plynulé aj v noci vďaka nočnému režimu a inteligentnému spracovaniu pohybu.Umelá inteligencia Galaxy AI dokáže v reálnom čase prekladať hovorené slovo, odpovedať na otázky prostredníctvom Gemini Live a zobrazovať výsledky v samostatnom okne (AI Results View). Funkcia Circle to Search rozširuje možnosti rýchleho vyhľadávania priamo z displeja. Galaxy Z Flip7 prináša kombináciu štýlového dizajnu, vreckovej veľkosti a multimodálnych AI funkcií. Vďaka prednému displeju FlexWindow s uhlopriečkou 4,1 palca možno zariadenie ovládať aj bez otvorenia – čítať notifikácie, komunikovať s AI asistentom Gemini či prezerať kalendár a robiť kvalitné selfies.Významnou novinkou je rozšírená personalizácia predného displeja. Používateľ si môže nastaviť tapetu, tvar widgetov, štýl hodín aj farebné schémy tak, aby telefón ladil s jeho osobným štýlom. Nová funkcia Now Brief zároveň zobrazuje aktuálne informácie o počasí, doprave, udalostiach či zdraví v prehľadnej forme.Z Flip7 má tenšiu a pevnejšiu konštrukciu než jeho predchodca, váži len 188 gramov a v zloženom stave meria iba 13,7 mm. Odolnosť zabezpečuje nový pánt Armor FlexHinge, rám z hliníka Armor Aluminum a sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.Srdcom telefónu je výkonný 3nm procesor optimalizovaný pre AI výpočty, ktorý podporuje nové funkcie ako systém Samsung DeX, vďaka ktorému sa telefón v okamihu zmení na pracovnú stanicu. Batéria s kapacitou 4300 mAh vydrží až 31 hodín prehrávania videa.Na prednej aj zadnej kamere je možné využiť AI vylepšenia obrazu, pokročilý nočný režim, 10-bitové HDR video či nástroj Zoom Slider, ktorý umožňuje priblíženie jednoduchým potiahnutím po displeji.A aby sa skladačky dostali k širšiemu okruhu záujemcov, Samsung predstavil aj novinku – Galaxy Z Flip7 FE.Séria Samsung Galaxy Watch8 prináša celkovo až tri modely – Galaxy Watch8, najtenšie hodinky značky Samsung, ktoré sú pohodlné, štýlové a zároveň výnimočne funkčné, Galaxy Watch8 Classic s modernými prvkami typu otočného prstenca a Galaxy Watch Ultra (2025). Okrúhly ciferník v kombinácii s novou štruktúrou tela zaisťuje lepšiu stabilitu a presnosť merania.Displej Galaxy Watch8 je o 50 % jasnejší a vďaka vylepšenej GPS s duálnou frekvenciou je aj lokalizácia pohybu presnejšia. Nový senzor BioActive ponúka lepšiu analýzu spánku, aktivity a stresu. Hodinky rozpoznajú aj mierne príznaky spánkového apnoe, merajú cievnu záťaž počas spánku a odporúčajú optimálny režim na základe cirkadiánneho rytmu.Funkcia Antioxidačný index meria hladinu karotenoidov v tele za 5 sekúnd a odporúča kroky pre zdravšie starnutie. Nový bežecký tréner vypočíta kondičnú úroveň na stupnici 1 – 10 a zostaví personalizovaný tréningový plán.Systém Wear OS 6 spolupracuje s hlasovým asistentom Gemini. Stačí povedať: "Zmeraj mi tridsať minút behu" a hodinky spustia meranie v aplikácii Samsung Health.Pre dobrodružnejších používateľov je určený model Galaxy Watch Ultra (2025), vyrobený z titánu a s výdržou batérie až niekoľko dní. K dispozícii je v štyroch farebných verziách vrátane novej modrej.Zariadenia Galaxy Z Fold7, Z Flip7 a hodinky Galaxy Watch8 budú na Slovensku dostupné od 25. júla 2025. Pri predobjednávke do 24. júla môžu zákazníci získať niekoľko benefitov:Vernostný program Samsung Rewards navyše ponúka extra body, ktoré možno využiť pri ďalších nákupoch – až do výšky 90 % hodnoty objednávky.Informačný servis