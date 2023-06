Samuel Buček sa z Třinca vracia do tímu HK Nitra, pre klub bol najväčšou prioritou

2.6.2023 (SITA.sk) - Po ročnej pauze sa do kádra extraligového hokejového klubu HK Nitra vracia krídelník Samuel Buček . Rodák spod Zobora hral v materskom tíme v ročníku 2021/2022 a v 69 zápasoch za Nitru nastrieľal 54 gólov.V lete 2022 zamieril do ruskej KHL, no po šiestich dueloch opustil Neftechimik Nižnekamsk a zamieril do Třinca , ktorému pomohol k obhajobe českého titulu."Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo dotiahnuť návrat nášho odchovanca Sama Bučeka domov. Bol naša najväčšia priorita. Sme presvedčení, že bude opäť patriť medzi najvýraznejšie postavy ligy. Zmluvu sme podpísali na dve sezóny. Stále má iba 24 rokov a potenciál dosiahnuť v hokeji na najvyššie méty. Spolu s ním sme si vytýčili plán, aby bol po pôsobení u nás pripravený presadiť sa aj v top svetových ligách,“ povedal po podpise zmluvy prezident klubu Miroslav Kováčik podľa oficiálneho webu HK Nitra.Samuel Buček ešte nereprezentoval Slovensko na vrcholnom seniorskom turnaji, na jeho konte je v národnom tíme zatiaľ 13 štartov a v nich 5 presných zásahov.