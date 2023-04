Samuel Kňažko má šancu na debut v NHL, Columbus Blue Jackets ho z farmy povolal do prvého tímu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko si ešte v tomto týždni možno pripíše debut v zámorskej NHL . Klub Columbus Blue Jackets , ktorý je na dne tabuľky celej profiligy s 57 bodmi, ho totiž pred domácimi duelmi základnej časti proti Pittsburghu Penguins Buffalu Sabres povolal do prvého tímu.Dvadsaťročný Kňažko, bronzový zo ZOH 2022 v Pekingu, v tejto sezóne hral v AHL za Cleveland Monsters. Trenčiansky rodák v 49 dueloch nazbieral 41 kanadských bodov za 21 presných zásahov a 20 gólových prihrávok.Okrem Kňažka, ktorého si Blue Jackets vybrali na drafte nováčikov v roku 2020 zo 78. miesta, do prvého tímu putovali aj obranca Billy Sweezey či útočníci Tyler Angle, Joona Luoto a Mikael Pyyhtiä. Naopak, na farmu odišli beci David Jiříček, Jake Christensen aj útočníci Carson Meyer, Trey Fix-Wolansky a Josh Dunne.Slovenský zadák si pre pôsobenie v Blue Jackets vybral číslo 62 a v ročníku 2022/2023 by sa mohol stať štvrtým Slovákom s debutom v NHL. V aktuálnej sezóne si premiérové štarty v kanadsko-americkej súťaži pripísali útočníci Juraj Slafkovský, Miloš Kelemen , všetko spoluhráči Kňažka z bronzových ZOH 2022.