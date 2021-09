Samuel Mráz si v Slovane otvoril strelecký účet a tréner Weiss o ňom nepochybuje. Podpísal by aj bianko šek

Slovan proti Žiline dvakrát viedol

Weiss vidí budúcnosť optimisticky

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava po druhý raz v novom súťažnom ročníku Fortuna ligy prišli o body po remíze, ale opäť sú na čele tabuľky. V očakávanom súboji 8. kola Fortuna ligy obhajca titulu doma remizoval s MŠK Žilina 2:2.Slovan má na čele rovnaký počet bodov ako druhá Trnava, ale o gól lepšie skóre a ešte aj o zápas menej.Takmer štvortisícová návšteva, ktorá v nedeľu podvečer prišla na Tehelné pole, videla v ofenzívne ladenom zápase až 31 streleckých pokusov a po dva góly na oboch stranách.Slovan dvakrát viedol zásluhou vlastného gólu žilinského obrancu Tomáša Nemčíka a zásahu útočníka Samuela Mráza, Žilina dvakrát vyrovnala vďaka arménskemu stredopoliarovi Vahanovi Bičachčjanovi."Myslím si, že zápas mal dobré parametre. Hralo sa hore-dolu s množstvom šancí, padali góly. Verím, že fanúšikovia si prišli na svoje. Škoda, že sme ich nepotešili víťazstvom. Veľmi sme dnes chceli získať tri body,“ povedal po stretnutí Samuel Mráz podľa webu skslovan.com.Mráz prišiel do ŠK Slovan v závere prestupového obdobia na hosťovanie s opciou a aktuálne strelil svoj premiérový gól v belasom drese.V 33. min si na útočnej polovici prebral dlhý pas Ibrahima Rabia, v šestnástke si zasekol obrancu a krížnou strelou ľavačkou rozvlnil sieť."Skóroval som prvýkrát za Slovan pred našimi domácimi fanúšikmi. To sú jednoducho emócie. Snažil som sa ísť za druhým gólom, ktorý, žiaľ, neprišiel. Viac než po góle som však túžil po víťazstve. Chceme víťaziť, preto sa nemôžeme tešiť z remízy. Predviedli sme dobré akcie, ale tie treba dotiahnuť do gólov a potrestať súpera,“ doplnil Mráz.Na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Vladimír Weiss st. objasnil, že Mráza striedal v 69. min zo zdravotných príčin, keďže dohrával so sebazaprením. Zároveň je však kouč "belasých" optimista, čo sa týka budúcnosti tohto útočníka."Samuel Mráz bude dávať góly za Slovan. To vám podpíšem bianko šek, že on tie góly dá, a bude platným hráčom. Zvlášť, keď sa zohrajú s Ezekielom Hentym, chceme hrať v lige na dvoch útočníkov. Ukázal dobré veci, na tomto teréne mu nie všetko vyšlo, ale má zápal pre hru a je to dobrý chlapec. Výborne trénuje, a ak bude zdravý, určite bude dávať góly, a bude ešte lepší,“ skonštatoval Weiss st. na klubovom webe.