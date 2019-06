SANAGRO pestuje bioprodukty na najväčšej výmere z ekofariem u nás

SANAGRO: biovýroba má zmysel Foto: SANAGRO Foto: SANAGRO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (OTS) - Aktuálne je u nás zaregistrovaných viac ako 500 ekofariem. Najväčšiu výmeru, takmer 6-tisíc hektárov, patrí spoločnosti SANAGRO , ktorá chce výrobky dostať bližšie k Slovákom.Na Slovensku podľa oficiálnych dát aktuálne hospodári v rámci ekologickej poľnohospodárskej výroby 535 fariem. Tieto spoločnosti dovedna obhospodarujú viac ako 192-tisíc hektárov pôdy. Najväčší podiel vo výmere pôdy na ekologické účely patrí do portfólia spoločnosti SANAGRO. Tá sa už 7 rokov venuje investíciám do poľnohospodárstva na Slovensku.Len na porovnanie, kým v roku 2007 bolo na Slovensku okolo 200 registrovaných prevádzkovateľov s pôdou v rámci ekologickej poľnohospodárskej výroby, v roku 2017 ich už bolo 439 a na konci roka 2018 ich bolo 535 (Údaje vychádzajú z výročnej správy Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorý na Slovensku udeľuje povolenia na činnosť ekofariem). Medziročne tak ich počet vzrástol o viac ako pätinu.Rast počtu biofariem na Slovensku nie je podľa spoločnosti SANAGRO prekvapením. Čoraz častejšie informácie o kauzách s nekvalitnými potravinami nútia ľudí viac sa zamýšľať nad tým, čo konzumujú. „“ hodnotí situáciu, generálny riaditeľ spoločnosti SANAGRO.Pod spoločnosť aktuálne patria dve ekofarmy, BOS-POR AGRO v Borskom Svätom Jure a EUROAGRO v Senici. Prvá zo spomínaných biofariem v minulosti získala ocenenie Top Agro za kvalitu svojej produkcie. Tá aktuálne hospodári na viac ako 3 800 hektároch pôdy a senická farma na bezmála 2 000 hekátoroch pôdy. Touto výmerou sa SANAGRO zaraďuje medzi top spoločnosti na Slovensku v rámci obhospodarovanej plochy využívanej na ekologickú produkciu.“ približuje riaditeľ SANAGROSANAGRO sa na svojich biofarmách venuje pestovaniu ekologickej pšenice, raže, jačmeňa, slnečnice, ovsa a pestovaniu tráv na ornej pôde. Tá následne slúži ako biokrmivo pre zvieratá. „Väčšina produkcie z ekofariem v súčasnosti smeruje k veľkoodberateľom. Biokvalitu pritom vo väčšej miere vyhľadávajú najmä pri produktoch z rastlinnej výroby. Dopyt po zvieratách z ekologického chovu zo strany odberateľov až taký významný ako pri plodinách nie je.Väčšina z produkcie ekologických fariem smeruje na vývoz do Rakúska, Nemecka, Francúzska či Talianska. Dôvodom je nedostatočná kúpyschopnosť na Slovensku. Aj to sa však snaží SANAGRO zmeniť. „“ uzavrel, generálny riaditeľ spoločnosti SANAGRO.