Sánchez je po voľbách pripravený zostaviť aj menšinovú vládu

Madrid 8. novembra (TASR) - Úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez povedal, že jeho socialistickej strane by malo byť umožnené vládnuť aj v prípade, ak sa jej v nedeľňajších parlamentných voľbách nepodarí získať väčšinu kresiel. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Sánchez v piatkovom rozhovore pre denník El País navrhol, že ak sa španielskemu parlamentu nepodarí dohodnúť na vytvorení novej vlády, mala by vládnuť strana, ktorá získa vo voľbách najvyšší počet hlasov.V Španielsku sa konajú už štvrté voľby v priebehu štyroch rokov. DPA v tejto súvislosti pripomína dlhodobé napätie v Katalánsku a nárast podpory krajne pravicovej strany VOX.Sánchez podľa agentúry AFP v poslednom období opakovane upozorňuje na "politiku VOX, ktorá podľa neho vracia krajinu do temných čias diktatúry generála Francisca Franca. Premiér preto vyzýva Španielov, aby v nedeľu prišli voliť v čo najväčšom počte.Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) by podľa El País mala vo voľbách zvíťaziť pred opozičnou konzervatívnou Ľudovou stranou (PP). Víťaz potrebuje v dolnej komore parlamentu najmenej 176 z 350 kresiel na to, aby mohol vládnuť samostatne.Líder strany PP Pablo Casado v rozhovore pre rozhlasovú stanicu COPE uviedol, očakávaný pokles volebnej účasti by mohol spôsobiť, že výsledky budú ešte viac nepredvídateľné.Sánchezovi socialisti zvíťazili aj v posledných voľbách 28. apríla 2019, no získali len 123 z 350 kresiel v dolnej komore parlamentu. Na potvrdenie v úrade predsedu vlády na ďalšie funkčné obdobie preto Sánchez musel hľadať podporu ďalších strán v hlboko rozdelenom zákonodarnom zbore, jeho rozhovory s ich lídrami však neboli úspešné. Nové voľby boli vypísané na 10. novembra.Aprílové predčasné voľby vyhlásil premiér vo februári po tom, ako parlament neodhlasoval návrh rozpočtu na rok 2019 predložený jeho menšinovou vládou.Sánchez sa dostal k moci v júni 2018, keď parlament vyslovil nedôveru jeho predchodcovi Marianovi Rajoyovi z konzervatívnej Ľudovej strany (PP) v súvislosti s rozhodnutím súdu, podľa ktorého sa funkcionári vtedajšej vládnucej Ľudovej strany dopustili rozsiahlych podvodov.