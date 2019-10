Sánchez pricestuje so Barcelony a žiada, aby Torra odsúdil násilnosti

Španielsky premiér Pedro Sánchez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 21. októbra (TASR) - Úradujúci predseda španielskej vlády Pedro Sánchez navštívi v pondelok katalánsku metropolu Barcelona, aby navštívil policajtov zranených počas pouličných protestov, ktoré v regióne vypukli po oznámení rozsudkov nad deviatimi lídrami hnutia za vyhlásenie nezávislosti Katalánska. S odvolaním sa na vyhlásenie vlády o tom v pondelok informovala španielska televízia RTVE.Sánchez sa okrem toho v Barcelone stretne aj s veliteľmi španielskej i regionálnej polície.Podľa tlačovej správy španielskej vlády Sánchez v súvislosti s pouličnými násilnosťami v katalánskych mestách poslal vodcovi Katalánska Quimovi Torrovi list, v ktorom muak: odsúdiť násilie; brániť bezpečnostné sily a zabrániť nezhodám v spoločnosti.Sánchez následne Torru kritizoval, že doteraz nebol schopný jasne a jednoznačne odsúdiť násilie počas demonštrácií v katalánskych mestách.Podľa RTVE Sánchez Torrovi vytýka tiež to, že sak regionálnym a štátnym bezpečnostným zložkám a úradom a, ktorá nie je naklonená vyhláseniu nezávislosti regiónu od Španielska, aSánchez pricestuje do Katalánska po tom, ako sa Torra celý víkend pokúšal s ním telefonicky spojiť a rokovať o riešení situácie v Katalánsku.Sánchez však telefonát odmietol prijať, pričom cez svoje tlačové oddelenie odkázal, že Torra musí najprv dôrazne odsúdiť násilnosti, ku ktorým dochádzalo v Katalánsku od minulého pondelka.RTVE uviedla, že Torra bol Sánchezovým prístupom pobúrený a zaslal mu list, v ktorom označil za, že odmietol odpovedať na jeho telefonáty.Torra vo svojom liste napísal, že Sánchez muo odsúdení násilia - Torra zdôraznil, že proti násiliu vždy bojoval a vždy ho aj odsúdil.Protesty v Katalánsku sa začali v pondelok 14. októbra po tom, ako najvyšší súd odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili odtrhnúť región od Španielska. Deväť z nich poslal súd do väzenia za protištátnu činnosť a vymeral im tresty od 9 do 13 rokov za mrežami.