Sanchez si zranil členok, hrozí mu operácia a trojmesačná pauza

Alexis Sanchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 15. októbra (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno v utorok informoval, že Alexis Sanchez navštívi špecialistu v Barcelone, aby zistil, či potrebuje operáciu zraneného členku.Čílsky útočník sa zranil v závere sobotňajšieho prípravného zápasu reprezentácie s Kolumbiou (0:0). Následne absolvoval vyšetrenia v Miláne, ktoré odhalili poškodenie šľachy v ľavom členku. Ďalšie ho čakajú v stredu v Katalánsku u profesora Ramona Cugata a po nich by malo byť jasné, či musí ísť pod skalpel. Podľa trénera Chile Reinalda Ruedu môže pauzovať až tri mesiace.Sanchez prišiel do Interu v lete na hosťovanie z Manchestru United, no zatiaľ odohral len štyri zápasy. Na konto si pripísal jeden gól a červenú kartu. Informovala agentúra AFP.