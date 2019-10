Sánchez vyzval na okamžité zastavenie násilností počas protestov

Horiaca barikáda a auto počas neutíchajúcich protestov v uliciach Barcelony proti odsúdeniu deviatich bývalých katalánskych lídrov v Barcelone 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Barcelona 17. októbra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez požiadal katalánskeho premiéra Quima Torru, aby jasne odsúdil násilnosti páchané osobami protestujúcimi v Katalánsku proti väzneniu deviatich separatistických vodcov. Z rozpútania týchto násilností Sánchez obvinil "Ako vo štvrtok informovala agentúra AFP, niekoľko hodín po Sánchezovom vyhlásení katalánsky líder Torra vyzval na okamžité zastavenie násilných stretov, ktoré v uliciach katalánskej metropoly Barcelona v stredu pokračovali už tretiu noc po sebe. Upozornil, že násilnosti poškodzujú obraz hnutia, ktoré spája milióny Kataláncov.Agentúra AP informovala, že Sánchez vo svojom vyhlásení, vysielanom v stredu v televízii, Torrovi pripomenul, že on i ministri jeho vládyŠpanielsky premiér súčasne deklaroval, že jeho vláda sa nedá vyprovokovať k ráznym opatreniam v dôsledku potýčok medzi demonštrantmi a políciou v Katalánsku. Uviedol však, že vláda bude reagovaťV stredu počas dňa sa Sánchez stretol v Madride so zástupcami politických strán, s ktorými sa radil o riešení situácie v Katalánsku. Niektorí z politikov podľa AP požadovali, aby Madrid v Katalánsku prijal "výnimočné opatrenia". Sánchez podľa agentúry DPA odsúdil násilnosti a uviedol, že vláda v Madride bude pokračovať vTorra vo svojom televíznom prejave avizoval, že jeho vláda nedovolí, aby sa v uliciach katalánskych miest odohrávali násilnosti. Zdôraznil, že protesty by mali byť pokojné.apeloval na demonštrantov pobúrených rozsudkom nad deviatimi lídrami katalánskeho separatistického hnutia a vyvolávajúcich v uliciach Barcelony strety so zasahujúcimi policajtmi.Násilníci útočia na policajtov kameňmi, fľašami a tzv. zábavnou pyrotechnikou. Podľa agentúry DPA sa objavili už ajV týchto potýčkach bolo za posledné tri dni zranených viac ako 200 ľudí. Mnohých výtržníkov polícia zadržala - v utorok ich bolo viac ako 50, v noci na štvrtok k nim podľa bilancie regionálnej polície Mossos d'Esquadra pribudlo ďalších najmenej 20 ľudí.Podľa agentúry DPA sa medzičasom tisíce Kataláncov vydali na. Štart pochodu bol v piatich katalánskych mestách - Girona, Vic, Berga, Tarrega a Tarragona. Cieľom je Barcelona, kam by mali účastníci pochodu doraziť v piatok.