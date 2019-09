Sanchezovi sa v Manchestri nedarilo, ale prestup nikdy neľutoval

Alexis Sanchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Čiľský futbalista Alexis Sanchez neľutuje prestup do Manchestru United, ale priznáva, že v ňom nebol celkom spokojný. V lete odišiel na hosťovanie do Interu Miláno a pre BBC prezradil, že mu nevyhovovala najmä herná záťaž.povedal 30-ročný krídelník.Na Old Trafford prišiel minulý rok v zime z londýnskeho Arsenalu, ale nedokázal sa presadiť naplno. Zaodohral celkovo 45 zápasov, ale strelil iba päť gólov.dodal Sanchez.