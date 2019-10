Sancho z Dortmundu nadchýňa veľkokluby, Zorc: Nevydrží u nás päť rokov

Na archívnej snímke Jadon Sancho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 1. októbra (TASR) - Anglický futbalista Jadon Sancho by mohol čoskoro zamieriť späť na Britské ostrovy. Mladý klenot Borussie Dortmund má so svojím zamestnávateľom kontrakt na päť rokov. Jeho výkony však zaujali jeho bývalý klub Manchester City i mestského rivala "Citizens" United.Iba devätnásťročný krídelník prišiel do Dortmundu v roku 2017. Dosiaľ odohral za Borussiu 64 zápasov, strelil 18 gólov a na ďalších 29 prihral.citovala agentúra AFP športového riaditeľa Dortmundu Michaela Zorca.