Šanghaj paralyzoval najsilnejší tajfún od roku 1949, evakuovaných muselo byť viac ako 400-tisíc ľudí

16.9.2024 (SITA.sk) - V pondelok skoro ráno zasiahol čínske mesto Šanghaj najsilnejší tajfún od roku 1949. Priniesol so sebou silný vietor, hustý dážď a evakuovaných muselo byť viac ako 400-tisíc ľudí.Lety, trajekty a vlakové služby boli v tomto veľkomeste a susedných provinciách pozastavené. Letiská v Šanghaji zrušili stovky letov od nedele do pondelka, zatiaľ čo v Chang-čou, asi 170 kilometrov juhozápadne od Šanghaja, úrady plánovali v dôsledku tajfúnu Bebinca zrušiť ďalších viac ako 180 letov.Šanghaj, ktorý má 25 miliónov obyvateľov, býva iba zriedka zasiahnutý silnými tajfúnmi. Podľa štátnych médií vyslali v Šanghaji na pomoc viac ako 60-tisíc záchranárov a hasičov. Do pondelka bolo evakuovaných viac ako 414-tisíc ľudí.Nedávny tajfún Jagi spôsobil v juhovýchodnej Ázii doslova skazu. V Mjanmarsku spôsobil smrť najmenej 74 ľudí, pričom nezvestné sú desiatky ľudí. Štyri úmrtia boli hlásené na čínskom ostrove Chaj-nan, najmenej 10 osôb zomrelo v Thajsku a 20 na Filipínach.Vietnam eviduje po tajfúne Jagi, následných záplavách a zosuvoch pôdy viac ako 230 mŕtvych, pričom desiatky ďalších sú naďalej nezvestné.