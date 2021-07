Šanghajom sa prehnal tajfún In-fa, lejaky zaplavili cesty a silný vietor vyvracal stromy

Stovky tisíc ľudí sa ukryli

Hrozia horské prívaly

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Oblasťou Šanghaja sa v pondelok prehnal tajfún In-fa. Ten do mesta priniesol lejaky, ktoré zaplavili cesty a nízko položené oblasti vodou, a silný vietor, ktorý vyvracal stromy a zhadzoval billboardy.V Šanghaji pre tajfún zrušili lety a vlakové spoje, zatvorené sú mnohé inštitúcie, škôlky či parky.Takmer 500-tisíc ľudí sa presunulo do úkrytov a ďalších obyvateľov varovali, aby neodchádzali z domovov, kým to nie je absolútne nevyhnutné.Miestne úrady informovali, že vietor zhodil zhruba 30-tisíc stromov, 268 billboardov a značiek. Výpadky elektriny postihli 110-tisíc používateľov, pričom 12 700 domácností je stále bez elektriny. Pre hrozbu možných záplav dočasne pozastavili aj prevádzku metra.Na poludnie sa centrum tajfúnu In-fa nachádzalo zhruba 60 kilometrov juhozápadne od Šanghaja. Tajfún sprevádzal vietor s rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu.In-fa po prvý raz dosiahol čínsku pevninu v nedeľu v provincii Če-ťiang, neskôr sa presunul ponad zátoku Chang-čou a následne znova nad pevninu na južnom okraji Šanghaja.Provinčná vláda v Če-ťiang informovala, že do bezpečia presunuli viac ako 1,5 milióna ľudí. V 23 okresoch podľa nej hrozí riziko horských prívalov. Menej vážnu výstrahu vydali aj v provincii Ťiang-su, kde evakuovali takmer 10-tisíc ľudí.Tajfún už skôr prešiel aj okolo Taiwanu. Z ostrova ani z pevninskej Číny nehlásia žiadne obete ani zranených. Škody na poľnohospodárskej pôde však budú zrejme veľké.