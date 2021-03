Sanitka sa vyhýbala Seatu a narazila do zaparkovaných áut, dvoch ľudí pritlačilo medzi vozidlá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Utorková dopravná nehoda sanitky si vyžiadala jedného ťažko zraneného a ďalších päť poškodených áut. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová. Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Seat Leon po Magnezitárskej ulici v smere od Dopravnej ulice v Košiciach, začal s vozidlom odbočovať vľavo, avšak v tom čase už ho predchádzalo vozidlo Rýchlej zdravotnej pomoci so zapnutým zvukovým a svetelným výstražným znamením.Vodič sanitky v snahe zrážke zabrániť strhol riadenie vozidla vľavo na účelovú komunikáciu, avšak aj napriek intenzívnemu brzdeniu narazil do tam zaparkovaného Audi A6, ktoré po náraze odhodilo do oplotenia a plechovej garáže. Narazil tiež do Fordu Mondeo, ktoré náraz posunul do VW Golf, a ten odhodilo do Seatu Inca, do ktorého narazilo aj sanitné vozidlo. Seat Inca skončil posunutý až v priľahlo oplotení. Za oplotením bolo zaparkované vozidlo značky Iveco Daily, ktoré poškodilo vozidlo značky VW Golf po svojom posune.Tesne pred nárazmi jednotlivých vozidiel vystúpil z vozidla VW Golf vodič a jeho spolujazdec, ktorých pritlačilo medzi vozidlá. Podľa predbežnej lekárskej správy vodič z tohto auta utrpel zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní, a jeho spolujazdec utrpel ľahké zranenia. Vodič sanitky a dvaja zdravotníci zranenia neutrpeli.Vodič vozidla RZP aj vodič Seatu Leon boli podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Presná príčina tejto dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.