Sankcie nebudú, termín na podanie daňového priznania koronavírus oddialil až do júna

Odklad daňového priznania ohlasovať netreba

Odpustený úrok z omeškania

18.3.2020 - Termín na podanie daňového priznania za daň z príjmov za minulý rok a zaplatenie dane sa fakticky odkladá do konca júna pre všetkých daňovníkov. Rozhodol o tom v stredu vládny kabinet v snahe zmierniť negatívne dopady šírenia nového koronavírusu, keď schválil nariadenie ministra financií.Spomínaným nariadením totiž zanikne daňový nedoplatok aj sankcie všetkým daňovým subjektom, ktoré nedodržia riadny termín podania daňového priznania a zaplatenia dane 31. marca 2020, alebo niektorého z ďalších termínov, pokiaľ už oznámili finančnej správe predĺženie lehoty na podanie priznania.Daňový nedoplatok sa im odpustí v prípade, ak daňové priznanie podajú, a daň z príjmov odvedú najneskôr do 30. júna tohto roka. V praxi tak daňovníci nemusia finančnej správe ani oznamovať odklad daňového priznania do konca júna, keďže v prípade nedodržania niektorého z predchádzajúcich termínov im nehrozí žiadna sankcia.Nové nariadenie sa vzťahuje aj na nepodnikateľov, pre ktorých opatrenie v súvislosti s podávaním papierových daňových priznaní už rezort financií a finančná správa komunikovali skôr. Avizovali, že nebudú pokutovať nikoho, kto nepožiada o odklad daňového priznania, ale podá ho a daň zaplatí do konca mája.Podľa nového nariadenia sa však aj pre týchto daňovníkov nová lehota na podanie priznania a zaplatenie dane bez sankcií presúva až na 30. júna 2020.Kabinet v stredu zobral na vedomie aj návrh ďalších opatrení, ktorými by sa mali dopady šírenia koronavírusu na ekonomiku zmierňovať.Sú medzi nimi aj ďalšie navrhované opatrenia v daňovej oblasti, ako napríklad odklady daňových priznaní a zaplatenia dane z pridanej hodnoty iba na základe oznámenia daňového subjektu, či predĺženie lehôt pri daňových kontrolách a medzi zvažovanými opatreniami je aj odpustenie úrokov z omeškania z oneskoreného platenia preddavkov na daň z príjmov.