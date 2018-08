Sankcie USA voči Iránu zvýšili ceny ropy, cena Brentu je blízko 74 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 7. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast, pod čo sa podpísalo najmä obnovenie časti ekonomických sankcií USA voči Iránu. Blízkovýchodná krajina patrí k významným vývozcom komodity.Sankcie Washingtonu voči Iránu, ktorý v júli vyviezol na svetové trhy takmer 3 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov), vstúpili do platnosti v utorok o 6.00 h SELČ. Viaceré krajiny, vrátane spojencov USA v Európe, ako aj Čína a India, obnovenie sankcií odmietajú. Napriek tomu vláda USA dala najavo, že chce docieliť, aby čo najviac štátov prestalo nakupovať iránsku ropu, a to čo najskôr.Francúzska banka Société Générale uviedla, žeTo zníži objem voľnej kapacity na trhoch v situácii, keď dôjde k nečakaným výpadkom.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 7.37 h SELČ 73,97 USD (64,08 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 22 centov.Zvýšila sa aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v septembri. Dosiahla 69,18 USD za barel, čo predstavuje rast o 17 centov.(1 EUR = 1,1543 USD)