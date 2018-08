Sankcie USA voči Rusku za otravu Skripaľa vstúpili do platnosti

Na ilustračnej snímke zo 6. marca 218 policajti stoja pred domom bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa v anglickom meste Salisbury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. augusta (TASR) - V pondelok vstúpili do platnosti sankcie, ktoré vláda USA zaviedla voči Rusku za to, že malo použiť nervovoparalytickú látku pri pokuse o usmrtenie bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Británii. Moskva akúkoľvek účasť na otrávení popiera.Nové obmedzenia sa týkajú amerického exportu do Ruska, ktorý by mohol mať vojenské využitie, uviedla agentúra DPA.USA dospeli k názoru, že "vláda Ruskej federácie použila chemické zbrane, čím porušila medzinárodné právo, alebo smrtiace chemické zbrane proti vlastným občanom," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom v oficiálnom vestníku federálnej vlády vo Washingtone.Rusko opakovane poprelo tieto obvinenia, ktoré viedli k vyhosteniu ruských diplomatov z Británie, USA a z krajín ďalších britských spojencov. Rusko tiež reagovalo vyhostením diplomatov.Kremeľ uviedol podľa pondelkovej správy agentúry Reuters, že potrebuje čas na posúdenie vplyvu nových amerických sankcií predtým, ako zváži možnú odpoveď. Prezident Vladimir Putin však bude podľa Kremľa konať v súlade s ruskými národnými záujmami.Západné krajiny vrátane USA a Európskej únie už uvalili sériu sankcií na Rusko, odkedy pred štyrmi rokmi anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Rusko reagovalo protisankciami.Bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali v marci v Británii terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne poprela.