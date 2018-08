Sankcie USA zatiaľ nemajú vplyv na aktivity koncernu Nestlé v Iráne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bern 7. augusta (TASR) - Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé oznámil, že sankcie USA sa na jeho iránskom biznise zatiaľ neprejavili. Washington potom, ako v máji odstúpil od jadrovej dohody s Iránom, obnovil od utorka prvý balík ekonomických sankcií.uviedla firma. Najväčší producent potravín na svete však dodal, žeV Iráne má spoločnosť divíziu Nestlé Iran, ktorá sídli v Teheráne a prevádzkuje dva závody. Jeden v meste Kazvín vyrába detskú výživu a cereálie pre deti a druhý v meste Polur balenú vodu.Spoločnosť zamestnáva 818 ľudí a okrem miestnej produkcie zabezpečuje aj dovoz niektorých produktov Nestlé zo zahraničia. Švajčiarska firma v tejto súvislosti dodala, že svojimi aktivitami zabezpečuje základné potreby pre miestne obyvateľstvo, v čom chce aj pokračovať.Spojené štáty od utorka obnovili časť ekonomických sankcií voči Iránu, ktoré do platnosti vstúpili o 6.00 h SELČ. Americký prezident Donald Trump pritom varoval, že každý, kto americké sankcie nebude rešpektovať, nebude môcť obchodovať so Spojenými štátmi.Európska únia však Trumpove sankcie kritizuje. S cieľom pomôcť európskym firmám uviedla v rovnakom čase do platnosti takzvaný blokovací zákon, ktorý im zakazuje podriadiť sa americkým sankciám, zároveň ale podnikom umožňuje žiadať o kompenzácie za škody spôsobené sankciami USA.