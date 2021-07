Sankcie voči Bielorusku sú aj naďalej nevyhnutné, myslia si slovenskí europoslanci

Priestor na sprísnenie sankcií

18.7.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia v Bielorusku, kde tamojší režim Alexandra Lukašenka už takmer rok odoláva protestom, je podľa europoslancov, ktorých oslovila agentúra SITA, nevyriešená a stále si zaslúži pozornosť nielen zo strany Európskej únie (EÚ) , ale aj zvyšku demokratických režimov na svete.Podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka (Spolu/EPP) je stále v sankciách zo strany EÚ priestor na ich sprísnenie. „Ide najmä o lepšie vymáhanie už platných sankcií a zákaz vývozu hnojív, ktoré sú pre Bielorusko dôležité, ale súčasné sankcie ich zatiaľ nezahrnuli,“ konštatuje europoslanec. Dodáva, že EÚ musí rázne požadovať prepustenie politických väzňov a zastavenie rôznych provokácií voči EÚ.Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) tiež vidí zmysel v pokračovaní sankcií, no pridať by sa k tomu mali aj krajiny mimo EÚ. „Veľká Británia a Švajčiarsko by nemali byť takpovediac prístavom pre Lukašenkove peniaze a peniaze jeho režimu. Častokrát vidíme, že cez daňové raje, korporácie a rôzne schránky utekajú peniaze diktátorov z týchto režimov,“ konštatuje Hojsík s tým, že je potrebné to zastaviť. Hojsík sa domnieva, že by pomohol tlak ostatných svetových demokratických režimov. Dodáva, že tlak od Ruskej federácie očakávať nemožno.Jeho kolega v europarlamente Michal Šimečka (PS/RE) si zase myslí, že situáciu v krajine má v rukách práve ruský prezident Vladimir Putin . „Vzhľadom na sankcie zo strany EÚ a po zvolení Joea Bidena v USA drží Lukašenkov režim pri živote práve jeho kontinuálna ekonomická a politická podpora,“ tvrdí europoslanec. Domnieva sa, že Lukašenko, hoci sa ukazuje ako silný líder, tento tlak zo všetkých strán dlho nevydrží. Monika Beňová (Smer-SD/S/D) považuje za problém to, že sankciami trpia obyčajní Bielorusi. „Mnohí sa pritom voči Lukašenkovmu režimu dlho búria. Tým by sme mali vedieť pomáhať. Rovnováhu medzi sankciami a nepostihovaním bieloruskej spoločnosti je však skutočne ťažké nájsť,“ domnieva sa europoslankyňa.To, že sankcie poskytujú aj bežných obyvateľov Bieloruska, ktorí sú EÚ naklonení, si myslí aj Michal Wiezik (Spolu/EPP). „Tí majú podľa prieskumov pozitívny vzťah k EÚ najmä vďaka voľnému cestovaniu do EÚ, no sankcie a súčasné protipandemické opatrenia im to nedovoľujú, a preto je namieste zamyslieť sa, či to nebude mať efekt na stratu ich podpory,“ konštatuje. Dodáva, že rôzne sankcie voči Bielorusku sa vedú už od 90.-tych rokov, Lukašenko a jeho spojenci si preto na ne už mohli zvyknúť. Eugen Jurzyca (SaS/ECR) podporuje výzvy na zavedenie hospodárskych sankcií voči Bielorusku a tiež rozšírenie zoznamov subjektov a osôb, na ktoré by sa sankcie vzťahovali. „Donútiť pristáť civilné lietadlo tretej krajiny s cieľom zadržať novinára na palube považujem za nezlučiteľné s demokratickými princípmi. Nesúhlasím ani s využívaním migrantov na vytváranie politického tlaku na okolité krajiny,“ dodáva europoslanec. Lukašenko totiž v posledných týždňoch pustil na hranice s Litvou také množstvo migrantov, ktoré Litva nedokáže zadržať.Podľa europoslankyne Miriam Lexmann (KDH/EPP) je v prípade súčasných krokov Lukašenkovho režimu treba koordinovať demokratické krajiny a transatlantických spojencov voči tamojšiemu režimu. „Cielená podpora nelegálnej migrácie, tlak na poľskú menšinu, ako aj vyhosťovanie diplomatov sú len niektoré ukážky toho, ako režim namiesto riešenia závažných vnútorných problémov vyhrocuje situáciu vo vzťahu k tretím krajinám,“ uzatvára Lexmann.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) v pondelok 12. júla po zasadnutí ministrov zahraničných vecí povedal, že situácia v Bielorusku sa zhoršuje z týždňa na týždeň a režim Alexandra Lukašenka pokračuje v brutalite, perzekúciách a zastrašovaní bieloruských občanov. Podľa Korčoka je aktuálne bieloruská spoločnosť pre Lukašenkov režim rozštiepená a bieloruský režim pohrozil narušením medzinárodných dodávateľských reťazcov medzi Európou a Áziou, pristúpil k uzavretiu medzinárodných hraníc s Ukrajinou a vyhosťuje diplomatov členských krajín EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO) a usiluje sa o vyvolanie migračnej krízy v Európe.