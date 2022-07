Sankcie voči Rusku fungujú, konštatoval Borrell a vyzval Európanov k strategickej trpezlivosti

Ako uviedol web eurointegration.com.ua, podľa Borrella musia byť občania Európskej únie trpezliví, pretože vojna na Ukrajine bude dlhá a „dovoliť Rusku vyhrať by znamenalo dovoliť mu zničiť našu demokraciu a samotný základ svetového poriadku založeného na medzinárodných pravidlách“.

18.7.2022 (Webnoviny.sk) -Borrell tvrdí, že sankcie voči Rusku fungujú, no „požadovaný efekt môže trvať dlho“. Pripomenul, že do konca roka 2022 vstúpi do platnosti jedno z najdôležitejších reštriktívnych opatrení voči Rusku - ropné embargo, a hoci Moskva si môže nájsť nové trhy, na ktorých bude predávať ropu, bude musieť dávať svojim odberateľom výrazné zľavy.„Keďže nechceme ísť do vojny s Ruskom, základom sú ekonomické sankcie a podpora Ukrajiny. Naše sankcie začínajú mať efekt a v najbližších mesiacoch bude ešte väčší,“ skonštatoval Borrell. Ruský export do EÚ sa od začiatku invázie na Ukrajinu znížil o 48 %.