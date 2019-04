Sanofi Česká republika/Slovensko má nového výkonného manažéra

Paul-François Cossa, výkonný manažér Sanofi CZ&SK Foto: SANOFI Foto: SANOFI

Bratislava 25. apríla (OTS) - Spolu s koordináciou tejto biofarmaceutickej skupiny na českom a slovenskom trhu bude Paul-François Cossa zároveň zodpovedný za riadenie tímu obchodnej jednotky voľnopredajných liekov v Čechách a na Slovensku (CHC CZ&SK).Na pozícii výkonného manažéra pre Českú republiku a Slovensko Paul-François Cossa nahradil Emmanuelle Valentin, ktorá bola už dávnejšie menovaná na pozíciu riaditeľky obchodnej jednotky Primary Care pre región Central Europe s pôsobením v poľskej Varšave.Medzi hlavné zodpovednosti Paula-Françoise v pozícii výkonného manažéra Sanofi CZ&SK patrí koordinácia stratégie jednotného vystupovania skupiny Sanofi voči externej a internej verejnosti, podpora inovatívnej liečby českých a slovenských pacientov, a v neposlednom rade rozvoj firemnej kultúry v rámci česko-slovenskej organizácie Sanofi.Paul-François Cossa bol k 1. aprílu súčasne menovaný na pozíciu riaditeľa obchodnej jednotky pre voľnopredajné lieky v Čechách a na Slovensku (CHC CZ&SK). Na tejto pozícii bude riadiť česko-slovenský CHC tím, rozvíjať a prehlbovať portfólio voľnopredajných liekov a výživových doplnkov, vrátane známych značiek ako sú Ibalgin, Paralen alebo Celaskon.“, komentovalsvoj nástup do čela česko-slovenského Sanofi.Paul-François Cossa nastúpil do spoločnosti Sanofi v roku 2012 ako Business Development Director pre Turecko a Stredný východ. V rokoch 2015 až 2017 viedol viacero globálnych transformačných projektov Sanofi, vrátane integrácie portfólia a tímu divízie voľnopredajných liekov spoločnosti Boehringer Ingelheim do Sanofi. Od roku 2017 zastával pozíciu riaditeľa obchodnej jednotky General Medicines v Kanade.Paul-François Cossa je držiteľom titulu Master of Sciences z Massachusetts Institute of Technology, s hlavným zameraním na ekonómiu a financie, a rovnako je absolventom francúzskej Ecole Polytechnique. Paul-François Cossa (39 rokov) je ženatý a má dve deti.