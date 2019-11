Šanta: Či je Cvik príslušník SIS, vedia orgány činné v trestnom konaní

Na snímke dozorujúci prokurátor Ján Šanta počas súdneho pojednávania Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti v Bratislave 5. novembra 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) – To, či je svedok Ivan Cvik príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS), nie je pre kauzu zmeniek podstatné, myslí si to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. O tom, čo „robí“, vedia podľa jeho slov orgány činné v trestnom konaní, ale nepovedia to. Obhajca obžalovaného Mariana K. Michal Mandzák označil výpoveď Cvika ako spravodajskú hru.odpovedal Šanta na otázku, či je Cvik príslušníkom SIS. Rovnako nechcel odpovedať na to, za aký skutok bol v minulosti odsúdený. Cvik počas svojej výpovede potvrdil, že bol odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť.uviedol Mandzák. Dodal, že jeho klient Marian K. nikdy takúto zmenku nevidel.povedal.Na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu vo veci falšovania zmeniek TV Markíza sa opätovne objavila piata zmenka, a to počas svedeckej výpovede podnikateľa Ivana Cvika. Obžalovaní Pavol R. aj Marian K. vystavili podľa vlastných tvrdení štyri zmenky. Piatu mal ponúkať Cvik politikom, Markíze, ale aj prokurátorke Janette Plhákovej, ktorá ju mala mať pre predsedu SaS Richarda Sulíka.Údajná piata zmenka, ktorú v stredu prečítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, je vystavená na sumu 26 miliónov eur. Dátum vystavenia je 11. jún 2000 s tým, že ju vystavuje Pavol R. pre Mariana K. Štefan Á., ktorý je z falšovania zmeniek tiež obvinený a odčlenený na samostatné konanie, na tejto zmenke nie je uvedený.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.