Šanta:Svedectvo M.Fiľa potvrdilo, že Markíze nehrozila strata licencie

Na archívnej snímke Ján Šanta. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. novembra (TASR) – Výpoveď podnikateľa Milana Fiľa potvrdzuje, že licencia Markízy nebola v roku 2000 ohrozená. Myslia si to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta aj obhajca TV Markíza Daniel Lipšic. Obhajca obžalovaných v kauze falšovania televíznych zmeniek Mariana K. a Pavla R. Michal Mandzák si myslí opak. Povedali to na utorkovom pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom v Ústave na výkon väzby Bratislava.povedal Šanta ma margo výpovede niekdajšieho spolumajiteľa Markízy Fiľa. Prokurátor doplnil, že problém s licenciou nastal až po vstupe Pavla R. do politiky.uviedol Lipšic.Obhajca obžalovaných Mandzák, naopak, tvrdí, že Fiľova výpoveď potvrdila ohrozenie licencie. Podľa neho to jednoznačne vyplýva z dobových dokumentov, na ktoré odkazoval ešte na pojednávaniach v lete obžalovaný Pavol R. Ten od začiatku trestného konania tvrdí, že protihodnotou za vystavenie zmeniek malo byť práve to, že neprídu o licenciu.Vtedajšia oficiálna verzia urovnania sporu Gamatex hovorila o sume 80 miliónov korún, ktoré si rovným dielom rozdelili obžalovaný Marian K. a obvinený Štefan Á. Jeho účasť v kauze bola odložená na samostatné konanie.Počas svedeckej výpovede Fiľa sa ho sudkyňa Pamela Záleská spýtala, nech jej vymenuje kritéria, na základe ktorých by do spoločnosti ako Markíza neinvestoval. Fiľo reagoval, že by neinvestoval do výrazne zadlženej spoločnosti.uviedla vedúca právneho oddelenia televízie Lucia Tandlich.Na utorkovom pojednávaní vypovedala aj novinárka Nina Sobotovičová, ktorá ešte ako študentka žurnalistiky písala o kauze Gamatex bakalársku prácu. V rámci nej robila s aktérmi kauzy rozhovor, medzi nimi aj s obžalovanými Marianom K. a Pavlom R. Počas rozhovorov jej zmenky taktiež nespomenuli. V jej práci sa nachádzajú aj podpisy Mariana K. a Pavla R.Utorkové pojednávanie pokračuje čítaním dôkazov. Obhajca obžalovaných Martin Pohovej číta rozhovory Sobotovičovej, čo namieta prokurátor aj obžaloba. Podľa nich strácajú čas nezmyslami. Väčšina verejnosti a novinárov pojednávanie opustila po svedectve Fiľa.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. je obžalovaný aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.