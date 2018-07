SAPI: G-komponent podľa distribučiek môže zničiť obnoviteľné zdroje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Zavedenie tzv. G-komponentu, poplatku za prístup do distribučnej sústavy, v takej forme, ako ho presadzujú distribučné spoločnosti, môže zlikvidovať celý sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Navyše, Slovensko v takom prípade nedokáže splniť nové ciele EÚ, ktoré stanovili podiel OZE na spotrebe energie do roku 2030 na 32 %. Uviedla to k pripomienkovanému návrhu zákona o podpore OZE a kombinovanej vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla (KVET) Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).Asociácia pripomenula, že kauzu uzavrel pred dvoma rokmi Ústavný súd (ÚS) SR svojím nálezom, v ktorom označil tento poplatok za prístup do distribučnej sústavy za protiústavný. Napriek tomu sa opätovne ozývajú distribučné spoločnosti a dožadujú sa implementácie G-komponentu priamo do novelizovaného zákona.Ani jednoznačný výrok súdnej moci nepresvedčil podľa SAPI monopolné distribučné spoločnosti, aby podporili spravodlivú a transparentnú reformu systému OZE a vrátili do energetiky férovosť. Ostáva však veriť, že Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, rovnako ako Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), dajú prednosť obhajovaniu štátnych záujmov pred súkromnými a budú naďalej podporovať slovenské ciele pre dosahovanie podielu OZE a všetky subjekty na energetickom trhu.SAPI zdôraznila, že všetky regionálne distribučné spoločnosti napriek dva roky starému a jednoznačnému nálezu Ústavného súdu pokračujú v obhajobe G-komponentu, ktorý protiústavne fakturujú mnohým výrobcom zelenej energie doteraz, a to aj napriek skutočnosti, že rozhodnutie ÚS SR zohľadňujú aj okresné súdy, ktoré priznávajú výrobcom vrátenie peňazí, ktoré od nich distribučné spoločnosti vybrali nezákonne. O protiústavnosti tzv. G-komponentu rozhodol Ústavný súd SR na verejnom pojednávaní v Košiciach 22. júna 2016.Do dnešného dňa už padlo viac ako 15 súdnych rozhodnutí, ktoré jednohlasne dávajú za pravdu výrobcom, informovala fotovoltická asociácia. Pripravovaná novela zákona o podpore OZE a KVET podľa SAPI chaotickým spôsobom mení definíciu pojmu prístup do distribučnej sústavy a zavádza povinnosť uzatvoriť spornú zmluvu o prístupe a distribúcii. Novela chce týmto napevno ukotviť kontroverznú platbu za prístup, čím by sa vytvoril nebezpečný precedens. Dňa 11. mája 2018 už SAPI proti podobným účelovým snahám pred budovou Národnej rady SR jeden verejný protest organizovala.pýta sa Veronika Galeková, riaditeľka SAPI.