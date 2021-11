Sapporo bojuje o pridelenie zimnej olympiády v roku 2030, avizuje výrazné zníženie výdavkov

Kandiduje aj Vancouver a Salt Lake City

Sapporo poskytlo výpomoc Tokiu

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Japonské Sapporo je jedným z favoritov na pridelenie zimných olympijských hier v roku 2030 a to aj preto, že organizátori sľubujú výrazné zníženie výdavkov v súvislosti s kandidatúrou. Náklady by sa mali znížiť najmä využitím už existujúcich športových zariadení.Podrobnosti oznámia predstavitelia mesta zo severu Japonska v pondelok, ale malo by ísť o 20-percentné zníženie v porovnaní s prvými odhadmi v roku 2019. Mala by to byť suma v rozmedzí od 2,25 do 2,34 miliardy eur.Okrem Sappora kandidujú na ZOH 2030 aj kanadský Vancouver a americké Salt Lake City, teda mestá, kde sa najväčší zimný sviatok športovcov konal relatívne nedávno v 21. storočí a s relatívnym úspechom.V hre je aj španielska ponuka s oblasťami Aragónska a Katalánska a tiež bližšie nešpecifikované mestá na Ukrajine.Japonci avizujú zníženie financií štyri mesiace po skončení olympijských hier v Tokiu, na ktoré sa odhadom vynaložilo 15,4 miliardy dolárov (približne 13,6 mld. eur), pričom niektoré zdroje informujú o zdvojnásobení tejto sumy.Iba 6 miliárd z vyššie uvedenej sumy tvorili súkromné zdroje, všetky ostatné peniaze pochádzali zo štátneho sektora, resp. vreciek japonských daňových poplatníkov. Presné čísla, koľko stáli OH v Japonsku, zatiaľ Japonci nezverejnili.Sapporo hostilo zimné olympijské hry v roku 1972 a v lete 2020 poskytlo Tokiu výpomoc so súťažami v maratónskych behoch a chôdzi.Práve v Sappore získal v roku 1972 Slovák Ondrej Nepela olympijské zlato v krasokorčuľovaní a tento rok sa tam v oficiálne poslednej päťdesiatke olympijskej histórie s kariérou rozlúčil slovenský chodecký šampión Matej Tóth. Obsadil v nej 14. miesto.