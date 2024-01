SARIO posilní svoje postavenie v zahraničí. Vysiela expertov do USA, Kórejskej republiky a Nemecka

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti



Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR . SARIO sa usiluje o príliv investícií s exportným potenciálom a pridanou hodnotou na Slovensko, podporuje exportné aktivity slovenských spoločností na globálnom trhu a iniciuje transfer najmodernejších inovatívnych technológií do výrobnej praxe.

26.1.2024 (SITA.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) chce posilniť svoje postavenie v zahraničí. Štátna agentúra plánuje mať svoje zastúpenie v USA, Kórejskej republike a Nemecku.Ako priblížila pre agentúru SITA, úlohou vyslaných expertov bude proaktívna identifikácia investičných signálov a obchodných príležitostí, ale aj vyhľadávanie možností na prezentáciu Slovenska a podpora zahraničného obchodu.SARIO avizuje aj ďalšie novinky. V rámci projektu podpory internacionalizácie malých a stredných podnikov II. budú môcť slovenské malé a stredné podniky bezplatne prezentovať svoje produkty a obchodné ponuky na veľtrhoch, podnikateľských misiách či kooperačných podujatiach.Novinkou oproti minulosti bude napríklad nový nástroj podpory individuálnych účastí na medzinárodných veľtrhoch formou finančného voucheru.„Projekt by sa mal spustiť v prvom kvartáli 2024 a trvať do roku 2028. Hlavným cieľom je pokračovať vo vytváraní atraktívnych obchodných príležitostí so zahraničnými partnermi a podporiť medzinárodný obchod, stimulovať konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov ako aj potenciálnu diverzifikáciu výroby v napojení sa na dodávateľské reťazce," doplnila agentúra.