SARIO spustila portál Find In Slovakia na podporu prezentácie slovenských firiem

Projekt Find In Slovakia vznikol v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov, financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho cieľom je posilniť internacionalizačné kapacity malých a stredných podnikov a poskytnúť im bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby na zvýšenie ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.





9.6.2025 (SITA.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila nový online portál Find In Slovakia, ktorý ponúka slovenským firmám bezplatný priestor na prezentáciu ich činností pre potenciálnych domácich aj zahraničných obchodných partnerov.„Prezentácia firiem na Find In Slovakia poskytuje atraktívnu príležitosť na zapojenie sa do dodávateľských reťazcov zástupcom zo všetkých sektorov hospodárstva. Kvalitne vyplnený profil na portáli pomôže potenciálnym obchodným partnerom nájsť relevantného dodávateľa rýchlo a cielene,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič Portál, ktorý je dostupný v slovenskom aj anglickom jazyku, umožňuje firmám kedykoľvek aktualizovať svoj profil, pridávať propagačné materiály, fotografie či videá a tým zvýšiť svoju viditeľnosť a konkurencieschopnosť. Firemné profily sú východiskovo vytvorené na základe verejne dostupných údajov, pričom podnikatelia ich môžu upravovať prostredníctvom online formulára.Platformu aktívne využívajú aj konzultanti SARIO na podporu exportu a zapájania slovenských firiem do dodávateľských sietí. Súčasťou portálu sú aj aktuálne informácie o podujatiach organizovaných agentúrou v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov 2.