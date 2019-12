Sarri odmietol hodiť vinu na Buffona, hrdinom brankár Sassuola Turati

Gianluigi Buffon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 2. decembra (TASR) - Taliansky majster Juventus Turín prišiel v nedeľu o post lídra v Serii A. Na domácom ihrisku v 14. kole len remizoval so Sassuolom 2:2, keď pri druhom góle v domácej sieti chyboval aj brankár Gianluigi Buffon. Bod potom preratoval z penalty Cristiano Ronaldo.Tréner Juventusu Maurizzio Sarri po zápase odmietol hodiť vinu iba na 41-ročného Buffona.citovala agentúra AFP bývalého kouča Neapolu či Chelsea.Buffon nastúpil už na 645. duel v Serii A, iba piaty v tejto sezóne. Na rekordéra Paola Maldiniho tak stráca už len dva zápasy. Strela Francesca Caputa mu prešla cez ruky a zapadla do siete. Na druhej strane v bránke Sassuola debutoval v lige 18-ročný Stefano Turati. A podal parádny výkon, keď skvele zlikvidoval šance C. Ronalda, Gonzala Higuaina, Paula Dybalu či Aarona Ramseyho.povedal Turati. Ten sa narodil v roku 2001, keď Buffon prišiel do Juventusu z Parmy a získal s ním potom deväť majstrovských titulov a štyrikrát sa tešil z triumfu v Talianskom pohári.