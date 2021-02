SaS a Hlas spolu vo vláde? Šéf liberálov Sulík si to vie predstaviť len veľmi ťažko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík si vie len veľmi ťažko predstaviť, že by jeho strana išla do spoločnej vlády so stranou Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) . Uviedol to v relácii Na telo s Michalom Kovačičom na televízii Markíza.