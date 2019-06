SaS a OĽaNO: Dostatok kandidátov na ÚS sme nezvolili vinou koalície

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) - Dostatočný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sa opätovne nepodarilo zvoliť vinou koalície. Vyhlásili to poslanci opozičných strán Natália Blahová (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO) po štvrtkovej voľbe kandidátov v Národnej rade (NR) SR, na ktorej sa podarilo zvoliť jedného uchádzača.," skonštatovala Blahová s tým, že NR SR si nesplnila svoju povinnosť. Voľbu koalície označila za politikárčenie. Opozícia sa podľa jej slov k voľbe postavila zodpovedne a na základe dohody.," podotkla. K opakovanej voľbe chcú opäť pristúpiť zodpovedne. "," doplnila s tým, že chcú, aby ÚS konečne fungoval poriadne.Matovič skonštatoval, že na ÚS sa obracajú ľudia nespokojní s rozhodnutiami nižších súdov a sfunkčnenie ÚS je povinnosťou poslancov, v prvom rade koalície. Smer-SD sa podľa jeho slov snaží dosadiť na súd "" a z voľby robí divadlo.Poslanec Alojz Baránik (SaS) doplnil, že v strane SaS volili šesť dohodnutých mien. Sú to Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Martina Jánošíková, Zuzana Pitoňáková, Peter Straka a Robert Šorl.Vo štvrtkovej voľbe kandidátov na sudcov ÚS sa podarilo poslancom parlamentu zvoliť zo 16 kandidátov jedného, ktorého ponúknu prezidentke Zuzane Čaputovej. Je ním Radoslav Procházka. Opakovaná voľba kandidátov by mala byť v utorok (25. 6.).