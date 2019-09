SaS aj nezaradení poslanci sú ochotní diskutovať o stratifikácii

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) – Opozičná strana SaS aj nezaradení poslanci Alan Suchánek a Igor Janckulík by sa nebránili diskusii s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) na tému reformy slovenského zdravotníctva, nazývanej aj stratifikácia. Koaličná SNS vidí v reforme rušenie nemocníc. Šéfka rezortu pritom vo štvrtok (5. 9.) oznámila, že v termíne od 16. septembra sa chce stretnúť so všetkými zástupcami politického spektra, aby ich presvedčila o nevyhnutnosti reformy zdravotníckeho systému." povedala pre TASR členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Janka Cigániková (SaS) s tým, že podmienkou strany je dopracovanie zákonných maximálnych časových limitov, do ktorých sa pacient dostane k svojej liečbe.Ochotu stretnúť sa so šéfkou rezortu zdravotníctva vyjadril aj nezaradený poslanec Alan Suchánek. "" komentoval pre TASR.Za zmenu slovenského zdravotníctva k lepšiemu a nutnú reformu zdravotníctva je i ďalší člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Igor Janckulík (nezaradený). "" skonštatoval. Stretnutie so šéfkou rezortu privíta.Podľa národniarov by Kalavská mala v otázke reformy presvedčiť samotný Smer–SD. SNS jej odporúča zamerať sa aj na iné problémy zdravotníctva. "," reagovala koaličná strana.Šéfka rezortu vo štvrtok (5. 9.) za účasti odborníkov uviedla, že poskytovanie bezpečnejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je nevyhnutné, bez reformy to však podľa jej vyjadrenia nepôjde.Kalavská prízvukuje, že chce tému odpolitizovať a vrátiť na odbornú úroveň. "" zdôraznila šéfka rezortu zdravotníctva. Zároveň vyzvala slovenských politikov, aby k téme zaujali zodpovedný postoj.Stratifikácia prinesie napríklad merania cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá ako minimálny počet výkonov za rok. Projekt definuje 28 skupín, ktoré zastrešujú desiatky konkrétnych výkonov. Tie sa musia centralizovať. Nová typológia nemocníc má garantovať zdravotnú starostlivosť v jasne určenom rozsahu. Platná by mala byť od roka 2024. Prinesie aj nový typ nemocníc, ktoré sa budú orientovať na dlhodobú starostlivosť.